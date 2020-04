PP justifica su Comisión de Investigación de la gestión de la crisis en que C-LM "pone en riesgo a ciudadanos"

Según el escrito presentado en las Cortes, recogido por Europa Press, el PP explica que las "graves" cifras de contagios y muertes "parecen estar cuestionadas" por organismos como el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Esto puede ser, según el PP, "por ocultación de datos reales o por desconocimiento, lo que implicaría una pésima gestión".

El Grupo Popular hace una cronología del "tratamiento de la información y las medidas propuestas en los inicios de la pandemia", lo que a su juicio "reafirma las anteriores afirmaciones".

En su opinión, "son numerosísimas las actuaciones del Gobierno regional en las que la mala gestión, la actitud soberbia, la falta de verdad y la opacidad en los datos se ha constatado en estos días".

"La gravísima situación provocada a los ciudadanos, poniendo en riesgo cierto su vida, aun conociendo, o al menos teniendo la obligación de saber el alcance de la pandemia, es un hecho cierto e incontrovertido", aseguran los 'populares', que añaden que "el futuro al que nos conduce esta situación es altamente preocupante, y aún más si cabe ante la actitud de un Gobierno que no ha demostrado ni sensibilidad ni pericia".

Con todo, cree que "es momento de reconstruir lo destruido por la enfermedad y su mala gestión, pero también es el momento de decir la verdad, asumir responsabilidades, extraer conclusiones para el futuro, enmendar errores y trabajar unidos". "Pero el orden en esta tarea común es crucial, no puede reconstruirse sobre la mentira y el daño sin reparación".

En esta solicitud, firmada por la portavoz parlamentaria, Lola Merino, se indica que "no se puede reconstruir sin respeto, sobre todo a aquellos que han perdido la vida, a quienes se les ha tratado como una mera estadística y aún no han merecido el recuerdo de su Gobierno, que a día de hoy no les guarda el luto debido".