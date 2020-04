Toni Acosta triunfa con su brillante explicación de los "ERCE" a lo Yolanda Díaz, ministra de Trabajo

Toni Acosta está siendo tendencia en la mañana de este jueves por su imitación de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el momento que le tocó explicar, hace unas semanas, delante de los medios de comunicación en qué consisten los ERTE que muchas empresas están llevando a cabo en España debido a la crisis económica ocasionada por la pandemia del coronavirus.

En su caso, la intérprete analiza cómo son los ERCE. Sí, ERCE -en sus propias palabras, "Expedientes de Regulación de Cumpleaños Encerrados"-. Lo hace a través de un vídeo publicado hace unos días por el Twitter oficial de El Grupo, programa de la Ser que hace junto a Silvia Abril, pero que se ha hecho viral en la jornada de este jueves.

Al más puro estilo Yolanda Díaz, la actriz indica que "esta idea, que nos quieren emular en toda Europa, es brillante". Así, explica, "si tú [en alusión a Silvia Abril] cumpliste en enero o febrero y tuviste un supercumpleaños, no te puedes comparar a mí, que mi cumpleaños es encerrada".

Qué bien se explica nuestra #ToniAcosta con esto del 'ERCE'. Esta noche, nuevo programa de #ElGrupo. A las 2.30h de la madrugada en @La_SER y a las 9.00h del sábado en Youtube. pic.twitter.com/nOGjqJKq0b — El Grupo (@LasDelGrupo) April 10, 2020

"No es que no compute", relata a la audiencia. "Entras aquí con 47 y ahora cumples 48. Bien, computa, pero no figura como cumpleaños y se retrasa a final de año", argumenta. Así, según ella, "las personas que son tauro, aries y géminis van a celebrar su cumple cuando todo esto acabe y puedan hacer una fiesta con los escorpio y los sagitario".

"No es que no compute, tú entraste aquí con 47 y ahora cumples 48. Bien, computa, pero no figura como cumpleaños y se retrasa a final de año"

Además, Acosta da cifras de las personas involucradas en esta 'lacra': "Son 365.000 personas que cumplieron antes del encierro. Osea, es que no puede valer lo mismo", incide la intérprete, que termina: "Yo creo que me he explicado, que los niños y niñas de este país saben entender muy bien lo que es una fiesta de cumpleaños con los balcones cantándote el cumpleaños feliz o una fiesta en un parque de bolas".

Bien o mal, lo cierto es que sus explicaciones han triunfado en las redes sociales, donde ha sido tendencia durante toda la mañana. Incluso hay usuarios que han hecho vídeos comparando los argumentos de una y otra en clave de humor.