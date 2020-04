El Teatro de Marionetas La Estrella de València cumple 25 años "haciendo reír e soñar" a los niños

Desde el teatro, David Fariza ha hecho pública una carta de agradecimiento al público en esta fecha especial. En ella recuerda cómo en abril de 1995 sus padres inauguraron en el barrio del Cabanyal la que sería su primera sala de teatro, dedicada exclusivamente a las marionetas y para público familiar. "Cansados de la itinerancia de nuestro oficio decidieron echar raíces en nuestra "terreta", en gran parte para que mi hermano y yo creciéramos en nuestra tierra, pero también porque se enamoraron de este barrio marinero por el que tanto lucharían años después", rememora.

"Un cuarto de siglo después, a pesar de nuestros humildes recursos y nuestro marcado carácter popular, somos el teatro de títeres más antiguo de la península ibérica, así como una de las compañías profesionales de teatro para la infancia con mayor trayectoria, más de 40 años de profesión, y porqué no decirlo, de mayor prestigio en el panorama nacional", apunta.

El artista añade que en estos 25 años ha habido muchas alegrías, sin duda, pero también dificultades: "Hemos superado graves enfermedades; acoso inmobiliario y político; crisis financieras; e incluso estábamos recuperándonos de la pérdida, de la ausencia, de alguien tan importante en nuestras vidas como era mi padre, Gabriel Fariza, que nos dejó repentinamente en septiembre de 2019".

Ahora, ha llegado la crisis sanitaria que ha cerrado el teatro de forma indefinida, "algo que ninguna otra dificultad había conseguido jamás en nuestros 25 años de existencia, que cerráramos nuestras puertas sin saber cuándo podremos abrirlas de nuevo".

"Os mentiría si os dijera que hoy somos más fuertes que hace 25 años, pues nos falta alguien demasiado importante para poder serlo. A pesar de eso, estamos convencidos de que superaremos las dificultades y seguiremos adelante, de la misma forma que estamos convencidos de que todos y todas juntos, como sociedad, superaremos esta crisis sanitaria y volveremos tarde o temprano a la normalidad. Estamos convencidos, incluso, de que esta crisis nos hará más fuertes en algunos aspectos y que muchos aprenderemos a valorar mejor la belleza de poder vivir, de poder estar y disfrutar con los nuestros", asegura.

"GRAN FIESTA"

El Teatro La Estrella tenía preparada "una gran fiesta" con amigos titiriteros, música, teatro y muchas más sorpresas para celebrar este aniversario pero lo suspende hasta que pueda realizarse para cuando podamos festejarlo de forma segura para todos y todas.

Aprovecha para agradecer a quienes han formado parte de estos 25 años de nuestro teatro, "a las personas que han formado parte del equipo de trabajo del Teatro de Marionetas La Estrella; pero sobre todo al público que nos ha acompañado fielmente desde aquel abril de 1995".

"Gracias a las familias que han visto crecer a sus niños y niñas frente a nuestro escenario. Gracias a los colegios, a las profesoras y profesores que han confiado en nuestra campaña escolar. Gracias a esa infancia que se ha hecho adulta recordando con cariño a Bombalino y Cuchufleta y hoy vuelven al teatro convertidos en padres y madres que traen a sus familias con el orgullo de conocernos desde hace tantos años. Gracias por habernos dejado formar parte de vuestras, gracias por dejar que cada fin de semana os sigamos haciendo reír, cantar, imaginar, y tal vez soñar".

Y acaba: "Volveremos, no lo dudéis. No sabemos cuándo, porque en este momento nadie sabe cuándo será seguro volver a abrir teatros, pero mientras no podamos abrir nuestros teatros no queremos abandonaros, así que seguiremos con vosotros a través de las pantallas. Intentaremos seguir a vuestro lado en estas duras semanas que nos ha tocado vivir. Con nuestros vídeos, intentaremos haceros más llevadera la espera hasta que podamos volver a abrazaros en vivo y en directo connuestras historias, nuestras payasadas y porqué no decirlo, con nuestras tonterías".