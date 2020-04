Coronavirus.- Barceló nega falta de material i respondrà en els Tribunals a les denúncies sindicals

Barceló, en la roda de premsa diària per a informar de l'evolució de la pandèmia, ha recalcat que els propis professionals li han demanat que trasllade que no hi ha falta de material des que es van obrir els mercats xinés i alemany, i es va aconseguir obrir un canal de distribució. "Això és el que anem a respondre els Tribunals contestant les denúncies presentades per diferents organitzacions sindicals", ha apuntat.

En eixe sentit, ha insistit que se Sanitat distribueix una part fixa de material a cada departament i una altra variables en funció dels casos Covid-19 que té i del nombre de persones i residències que atén. Els directors Econòmics de cada departament passen diàriament un informe amb el material consumit i les previsions que necessitaran perquè es repose abans que se'ls esgote.

Per açò, ha insistit que si a algun professional concret li falta un equip ho demane perquè el seu departament disposa d'ell i li l'entregarà "perquè el nostre deure és protegir a tots els nostres sanitaris que s'estan deixant la pell". "Els responsables d'equips directius i caps de servicis ens han dit que mai els ha faltat i que així hem de transmetre-ho", ha recalcat.

DÈFICIT DE BATES

D'altra banda, ha aclarit que el dèficit de bates que existeix s'està suplint proporcionant als professionals granotes, que és la màxima protecció que existeix, si han d'entrar en contacte amb un cas sospitós o estan exposats a positius.

Sobre aquest tema, ha explicat que aquest falta de bates es deu al fet que no es troben en el mercat, ni tan sols a la Xina, i "arriben a comptagotes". No obstant açò, ha destacat que ja hi ha una empresa que està treballant per a poder obtindre la certificació de l'Agència Espanyola del Medicament per a fabricar aquestes bates amb el que aquest desproveïment la Conselleria ho esmenarà amb aquest mercat interior.

Així mateix, ha negat que els professionals arrepleguen material del fem sinó que, ha aclarit, hi ha cert material, com les ulleres, que després d'esterilitzar-se pot reutilitzar-se si és necessari.