Detingut a Ibi per assaltar vivendes i ocupar-les durant l'estat d'alarma

L'institut armat ha explicat aquest dijous que la investigació va començar a la fi de desembre del passat any 2019, després de tindre coneixement de dos robatoris amb força comesos, de manera consecutiva, en l'interior del Centre Babilón d'Ibi. El centre pertany a una associació sense ànim de lucre dedicada a la integració social de persones amb diversitat funcional mitjançant la promoció de l'autonomia personal, social i formació soci-laboral per mitjà de diferents programes.

De l'interior de les instal·lacions va ser sostret divers material electrònic com ordinadors, tauletes i càmeres de video, material que era utilitzat pels usuaris de l'associació per a fomentar i ajudar la seua integració. Els fets van provocar certa alarma social.

Ara, la col·laboració ciutadana ha permès descobrir que un veí presumptament es dedicava a repartir objectes com els sostrets en un pub d'Ibi i a altes hores de la matinada.

Els guàrdies civils van recuperar el material, que va resultar ser el denunciat com sostret i que va ser reconegut per personal del centre. Gràcies a la investigació, es va poder demostrar, a més, la presumpta autoria de tots dos robatoris per part del veí.

CASES DE CAMP

A més, el detingut, en veure's pressionat per la investigació, es va traslladar a les partides rurals d'Ibi i Onil, ja en ple estat d'alarma, suposadament per saber que la gran majoria de vivendes, totes elles en gran part segones residències, estarien desocupades.

Així, les imatges captades per la càmera de seguretat d'una d'aquestes segones residències ha permès observar com el presumpte sospitós rondava per les cases i accedeix a elles per la força.

Pel que sembla, l'home passava diversos dies en cada vivenda aprofitant els aliments que hi havia i observant altres vivendes pròximes, presumptament amb l'objectiu de realitzar la mateixa acció.

A més de pernoctar i alimentar-se, abans d'abandonar el domicili ocupat en qüestió, suposadament també sostrau tots els objectes de valor que poguera portar-se amb si.

Finalment, el passat 9 d'abril, els agents de l'Àrea d'Investigació de la Guàrdia Civil d'Ibi van procedir a la seua detenció, en una partida rural d'Onil, on va ser sorprés, precisament, mentre presumptament traslladava objectes robats.

El detingut, un espanyol de 42 anys, ja ha sigut posat a la disposició de l'autoritat judicial, qui ha decretat el seu ingrés a la presó provisional.

La investigació segueix oberta per a determinar la propietat d'objectes intervinguts a aquesta persona i que no han sigut reconeguts a causa de les mesures restrictives de l'estat d'alarma. I és que els propietaris d'aquestes segones residències o bé no s'han cerciorat dels assalts o bé per tractar-se de propietaris d'altres països, ha assenyalat la Guàrdia Civil.