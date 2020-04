Coronavirus.- El repartiment de mascaretes en farmàcies a majors i grups de risc començarà segurament dilluns

Barceló, preguntada per aquest assumpte, ha aclarit que en l'anunci que es va fer sobre aquest repartiment no es va concretar una data exacta, sinó que es va explicar que s'havia aconseguit un acord amb farmacèutics de les tres províncies per a aquesta iniciativa. I ha agregat que probablement podran repartir-se a partir de dilluns.

Precisament ahir, sobre aquesta qüestió, la consellera va manifestar que el repartiment anava a beneficiar prop d'1,2 milions valencians i va assenyalar que les mascaretes es podrien arreplegar presentant la targeta SIP, que el farmacèutic passarà per a veure si és beneficiari d'eixe material.