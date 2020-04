Coronavirus.- Sanitat començarà a realitzar test a la població simptomàtica després de controlar 43.420 professionals

Barceló en la roda de premsa diària per a informar de l'evolució de pandèmia, ha explicat que fins ara, com marca el protocol, les proves s'han realitzat de forma prioritària a professionals sanitaris, sociosanitaris i essencials, així com a residents.

Així, s'han controlat 43.420 persones, de les quals 9.615 han donat positives i 33.305 negatives. En total, s'han realitzat 74.044 PCR, un nombre major que les persones controlades perquè aquestes proves han de realitzar-se per a confirmar el resultat d'un test ràpid quan ix negatiu i han de repetir-se així mateix als professionals per a donar-los l'alta. D'aquestes PCR, 19.808 han sigut positives i 54.283 negatives. Així mateix, s'han dut a terme 5.910 test ràpids.

D'aquesta manera, ha destacat que després de complir amb aquest primer garbellat a professionals i residents com estableix el protocol, Sanitat ja s'està preparant per a donar "el salt qualitatiu a tota la població que presente durant diversos símptomes compatibles amb la Covid-19". "No tardarem molt", ha assegurat.

D'altra banda, ha comentat que encara no se sap quan començarà el Ministeri de Sanitat a realitzar els 5.100 tests que realitzarà a la Comunitat Valenciana dins de l'estudi nacional de seroprevalença del coronavirus: 1.800 a Alacant, 1.000 a Castelló i 1.300 a València.