Coronavirus.- La vicealcaldessa d'Alacant es disculpa per un vídeo en el qual diu avorrir-se d'estar a casa

L'edil per Ciutadans lamenta, en el vídeo publicat ahir dimecres a la nit, que "ni Netflix, ni llibres ni pelis; m'avorrisc molt".

Per açò, i davant la viralitat del seu missatge, aquest dijous Sánchez ha eixit al pas i ha demanat disculpes "a tots els veïns de la ciutat d'Alacant", per unes declaracions que ha qualificat d'"absolutament inadequades i irreflexives en uns moments en els quals la situació provocada per la Covid 19 ha omplit de dolor i preocupació totes les llars alacantines".

"Sé que les meues paraules, precisament per la gravetat de la pandèmia, no són les apropiades ni les que s'espera d'un càrrec públic, i per eixe motiu vull expressar el meu profund penediment per les mateixes i reiterar la meua petició de disculpes", prossegueix l'escrit remès.

Finalment, ha compromès la seua "voluntat" per a "seguir treballant per la ciutat i ajudar en la mesura de les meues possibilitats a superar com més prompte millor aquesta situació".

Des del PP, soci de govern de Ciutadans en l'Ajuntament, han evitat, en declaracions a Europa Press, valorar el contingut del vídeo i s'han remès a les disculpes de la vicealcaldessa.

PETICIÓ DE DIMISSIÓ

No obstant açò, l'oposició ha exigit la dimissió de Maria del Carmen Sánchez. Des del PSPV, Paco Sanguino, ha estimat com "indigne" que la vicealcaldessa "es comporte amb eixa frivolitat" quan s'està "patint una crisi que s'ha portat milers de persones, ha deixat a milers de famílies sense menjar i acabat amb la nostra economia expeditivament". "Hauria de tindre dignitat i dimitir. Portarem la seua reprovació al ple", ha anunciat.

Per la seua banda, des d'Unides Podem, Xavier López, ha estimat que la "inexistent gestió" de Ciutadans durant la pandèmia i "l'actitud de la vicealcaldessa, els invaliden per al càrrec". López ha opinat que "el bipartit és letal per a Alacant" i ha considerat que la reprovació que propon el PSPV "no és suficient", per la qual cosa des d'UP han assenyalat que Maria del Carmen Sánchez ha de dimitir.

En eixe mateix sentit, des de Compromís, Natxo Bellido, ha dit sobre el vídeo: "Podria ser una anècdota de la seua vida privada si no fora pel context socioeconòmic en el qual ens trobem, i perquè és la gota que satisfà el got d'una forma d'entendre i exercir el servici públic definida per l'apatia, la frivolitat, la insensibilitat social i l'escàs compromís amb el treball i el càrrec de responsabilitat pública que ocupa".