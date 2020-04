'El programa de Ana Rosa' recrea en plató cómo sería tomar el sol en la playa cubiertos por una mampara de cristal

La manera de relacionarse después de superar esta crisis sanitaria cambiará en todos los países azotados por la expansión del COVID-19. El verano se presenta muy diferente respecto a otros años y la incertidumbre de no saber cómo ni cuándo se podrá volver a la normalidad hace que se busquen soluciones peculiares e innovadoras.

La empresa italiana Nuova Neon ha ideado una especie de cubículos de metacrilato trasparentes para que los bañistas puedan tomar el sol en la playa y se mantengan aislados del resto de personas. Estos espacios, con 2 metros de alto y 4,5 metros de ancho, dispondrían del espacio justo para albergar un par de hamacas y una sombrilla, según ha informado Odditycentral.

El programa de Ana Rosa ha recreado este jueves en plató un espacio similar al propuesto por la compañía europea, y uno de sus reporteros ha enseñadocómo sería convivir con este tipo de distancia social en una playa.

Con arena fina de fondo, sentado en una hamaca, junto a una mesilla, y con un libro en la mano, el colaborador se ha relajado en este decorado, delimitado con una cinta roja que representa dónde se situaría la mampara de cristal.

La idea no ha sido muy bien recibida por la presentadora, Ana Rosa Quintana, que veía limitaciones a la hora de tomar el sol. "El metacrilato le pega el sol, ahí, y eso es un horno", ha comentado algo confundida la conductora del programa. El reportero ha bromeado que la solución a ese tipo de inconveniente sería armarse con un abanico.

Según ha explicado el colaborador, los inconvenientes serían variados: calor, no recibir brisa marina o no poder dar una vuelta por la orilla. "Esto no tiene mucho sentido, no le veo mucho éxito aquí, en España. Pero la playa no va a ser como otros años", ha comentado el periodista.