Jimmy Fallon cuenta cómo su mujer le arruinó su pedida de matrimonio

El programa estadounidense The Tonight Show también se ha adaptado a la pandemia que se está viviendo, por lo que Jimmy Fallon está realizándolo desde su casa. Sin invitados ni tantos recursos para su show, algunas entregas están siendo más cercanas al presentador e incluso más íntimas.

Una de las secciones es Ask the Fallons (pregunta a los Fallon), donde tanto él como su mujer, la productora de cine Nancy Juvonen, cuentan anécdotas personales. Y, aprovechando que estaban los dos juntos, un espectador le pidió que explicara cómo fue su pedida de matrimonio, algo que el conductor, ni corto ni perezoso, narró con todo lujo de detalles.

"Recuerdo que llamé al padre de Nancy para pedir su mano. Dijo que sí. Luego le pregunté a su hermano, que también fue muy amable", contó y después habló de cómo ella truncó sus planes el día que se decidió a darle el anillo. "Pasó que Nancy arruinó todo mi plan. Abrió la puerta y me dijo que tenía una sorpresa para mí, y yo le respondí: 'espero que no estropee mi sorpresa', que era justamente el anillo de compromiso".

Al parecer, ella le había preparado una cena romántica en un restaurante de Nueva York, por lo que Jimmy Fallon decidió esperar a después de la cita para pedírselo. "Al salir del restaurante, le dije a Nancy si quería ir a tomar algo. Pero allí tampoco me atreví, quería encontrar el lugar perfecto".

Finalmente, llegó el día en el que por fin sacó valor y se lo pidió, delante de sus suegro: "Le hice la propuesta otra noche, en la casa de sus padres en Nuevo Hampshire. Me incliné sobre una rodilla y estaba temblando. Mi voz se rompía, parecía que me estaba dando un ataque. Nancy me preguntó que qué me pasaba. Entonces solo le dije: ‘¿Te quieres casar conmigo?’ Y ella dijo que sí".