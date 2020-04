Sanitat contractarà 600 residents de diferents especialitats que conclouen al maig la seua formació

La Conselleria de Sanitat Universal contractarà 600 residents facultatius de diferents especialitats i 80 infermers que conclouen el pròxim mes de maig el seu període de formació.

Així ho ha indicat aquest dijous la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, en la seua compareixença diària per a informar de la situació del coronavirus a la Comunitat Valenciana.

La consellera ha explicat que s'ha aconseguit un acord entre totes les comunitats autònomes perquè les avaluacions de residents que conclouen la formació es duguen a terme abans del 24 de maig amb l'objectiu de no prorrogar eixe final de qualificació.

Així, quan aquests professionals siguen avaluats pels seus respectius comités d'avaluació, ha dit Barceló, Sanitat contractarà a més de 600 facultatius de diferents especialitats i 80 infermers amb un contracte de durada de sis mesos prorrogable segons cada situació a altres sis mesos més.

D'aquesta manera, la consellera ha subratllat que aquest personal que estava duent a terme la seua formació "no haurà de deixar de seguir prestant els seus servicis en el sistema de salut pública de la Comunitat Valenciana".

Preguntada per si es preveu reforçar les residències amb aquest nou personal sanitari contractat, la consellera ha aclarit que "no té res a veure una contractació amb una altra". "El que anem a fer és contractar eixos professionals que estan acabant la seua especialitat perquè puguen continuar duent a terme el seu treball assistencial on estan en aquests moments o, si es requerira, en altres centres hospitalaris o on hagen d'estar. No ens estem plantejant eixa qüestió de residències", ha afirmat.

"Parlem -ha agregat- de facultatius i infermers que fan la seua formació en centres hospitalaris o de salut. Anem a contractar 600 especialistes de totes les especialitats que van a acabar ara el seu últim curs de formació", ha insistit.