Utilizan a Rajoy y sus "mensajes incoherentes" en una clase de las que emite La 2 

En uno de los vídeos que La 2 emite estos días con contenidos educativos para diferentes edades, con la idea de paliar en parte la ausencia de clases presenciales y bajo el título Aprendemos en casa, se usó al expresidente Mariano Rajoy para ejemplificar el concepto de mensaje incoherente y el de lapsus linguae a jóvenes entre 14 y 16 años.

El profesor que se ocupaba de la clase, aseguraba que "son célebres algunos discursos disparatados de Mariano Rajoy, presidente de España, en los que cometía garrafales y divertidos deslices que se hacían virales en las redes sociales". En ese momento en pantalla aparecía una imagen de la cara de Rajoy.

"A partir de ellos se han realizado muchas parodias", decía el presentador, que repetía la frase "cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político".

"No tiene sentido, este un mensaje incoherente", ejemplificaba el profesor. "No obstante, aunque siempre han dado mucho de qué hablar, no todos sus mensajes son incoherentes, en muchas ocasiones es debido a un lapsus linguae, es decir, al perder el hilo del sentido hilo del discurso y yerra en el orden de las palabras", decía el maestro, antes de poner un vídeo con diferentes frases incoherentes de Rajoy, con una música festiva de fondo.