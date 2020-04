La vicealcaldesa de Alicante se disculpa por un vídeo en el que dice aburrirse de estar en casa

20M EP

La vicealcaldesa de Alicante, Maria del Carmen Sánchez, se ha disculpado públicamente este jueves por el vídeo, colgado en la red social Instagram, en el que se dirige a la ciudadanía y pregunta si no están "cansados de hacer siempre lo mismo" por estar "en casa", ya que "no hay mucha más oferta y variedad". Así, repite hasta en ocho ocasiones "me aburro, me aburro mucho".