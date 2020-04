Bonig demana "desterrar" insults després que un edil del PP desitjara a Arran que seguisquen el camí de Guillem Agulló

"Hem d'estar a l'altura", ha recalcat en roda de premsa davant la petició de Compromís i PSPV d'expulsar el portaveu del PP de Càlig. Óscar Robles va comentar en el Facebook d'Arran el Sénia -grup de l'organització juvenil d'esquerra independentista- que "amb una miqueta de sort seguiran el camí de Guillem Agulló", després del que va remarcar que no desitjava la mort de ningú.

Bonig ha subratllat que no li agraden els insults "en cap moment" i ha garantit que el president del PP de Castelló, Miguel Barrachina, s'haurà posat en contacte amb el regidor. "Les xarxes no s'han d'utilitzar per a desqualificar absolutament a ningú", ha reivindicat.

Açò sí, ha apuntat "altres casos de gent del PSOE que han dit coses inadequades amb motiu de la defunció de Juan Cotino", exrepresentant del PPCV que va morir aquest dilluns després d'un mes ingressat per coronavirus. A l'inici de la seua intervenció li ha recordat i ha agraït totes les mostres de solidaritat i condol de "diferents grups i sectors de la societat valenciana".

Més enllà d'aquest cas, la 'popular' ha exigit superar les acusacions en tots dos sentits "especialment quan el PP ha patit tants escarnis", dos quan era consellera en l'anterior govern del PP. Ha demanat així "molta tranquil·litat, paciència i crítica sana".

Per contra, ha criticat "el control que s'està fent per part del Govern" de Pedro Sánchez, doncs "hi ha determinades línies que no es poden traspassar en la llibertat d'expressió". "Reclamem correcció i els càrrecs públics, encara que a vegades és especialment difícil", ha reconegut.