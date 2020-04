Coronavirus.- Detingut un jove a Benicàssim per saltar-se el confinament i portar marihuana en el cotxe

Els Guàrdies Civils estaven prestant servici en prevenció del compliment del Reial decret de l'Estat d'Alarma, mentrerealitzaven un punt de verificació en la CV-149, quan van observar que un vehicle, en aproximar-se i advertir la presència dels agents, es va desviar per un camí paral·lel al control cap a la localitat de Benicàssim.

Aquesta maniobra va resultar cridanera als agents, que van procedir a localitzar i identificar el conductor del vehicle. Posteriorment van realitzar les comprovacions necessàries per al degut compliment de les restriccions, moment en el qual van apreciar una forta olor a marihuana que emanava de l'interior de l'automòbil, per la qual cosa els agents van efectuar una inspecció del mateix.

Durant el registre van trobar un compartiment entre els dos seients davanters, en que el seu interior hi havia una bossa de plàstic amb una substància de color verd, que, segons va manifestar el conductor, es tractava de 300 grams de marihuana.

Així mateix, va informar que estava passant el confinament amb uns amics a Benicàssim i que havia anat a comprar menjar al supermercat.

Després del pesatge, es va comprovar que la quantitat portada era de 323 grams de marihuana, per la qual cosa es va procedir a la detenció de l'home per un suposat delicte contra la salut pública i, al mateix temps, se li va informar que anava a ser proposat per a sanció per l'incompliment de les mesures ordenades en el Reial decret 463/2020 de l'Estat d'Alarma.

El detingut, juntament amb les diligències instruïdes, ha sigut posat a la disposició dels Jutjats de Guàrdia de Castelló.