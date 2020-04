Educació incideix que no haurà aprovat general i cada alumne tindrà la seua pròpia nota

La Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana destaca que no hi haurà un aprovat general en aquest final de curs marcat pel tancament dels centres educatius a causa de la pandèmia de Covid-19. Des de l'administració valenciana s'insisteix que "s'avaluarà a tot l'alumnat", per la qual cosa cada estudiant tindrà la seua pròpia nota.

El departament que dirigeix Vicent Marzà ha recopilat algunes de les preguntes més freqüents que la comunitat educativa es fa en aquesta atípica fi de curs i resumeix els acords adoptats en la Conferència Sectorial d'Educació entre Ministeri i comunitats autònomes.

Hi haurà un aprovat general?. A aquesta qüestió, la Conselleria contesta: "No, avaluarem a tot l'alumnat. Cada alumne o alumna tindrà les seues notes".

La Conselleria explica que allò que s'ha acordat amb el Ministeri és "que cap alumne es quede arrere"; que el curs finalitzarà en la data prevista; la flexibilització del currículum del tercer trimestre; i l'adaptació de l'avaluació, la promoció de curs i la titulació amb una normativa específica. Quant a les proves d'accés en la universitat, tindran "major opcionalitat".

Així mateix, insisteix que no hi haurà un aprovat general. L'avaluació es farà de forma contínua a partir dels resultats obtinguts en els dos primers trimestres del curs presencials i el treball fet de forma no presencial en el tercer trimestre "sempre sense perjudicar l'alumnat més vulnerable". Serà de caràcter diagnòstic amb l'objectiu que els continguts no adquirits es treballen el pròxim curs.

Pel que fa a si passarà de curs tot l'alumnat, la resposta és que "amb caràcter general tot l'alumnat promocionarà un curs més", la qual cosa no implica -adverteixen- que tot l'alumnat tinga la mateixa nota o que tots passen amb totes les assignatures aprovades.

La repetició de curs és excepcional i es reduirà exclusivament a aquells casos en els quals els equips docents ho consideren bo per a l'alumnat. Per tant, sí es podrà passar de curs amb assignatures suspeses sempre que així ho considere el seu equip pedagògic.

Pla individualitzat de reforç per al pròxim curs

En aquest cas l'alumnat comptarà amb un pla individualitzat de reforç on s'adaptaran els continguts del pròxim curs a les seues necessitats de manera que puga aconseguir les competències bàsiques no adquirides durant la cancel·lació de les classes presencials i recuperar les assignatures suspeses.

Quant als continguts del tercer trimestre, s'ha de dedicar principalment a "recuperar, reforçar i repassar els continguts adquirits durant els mesos de classes presencials i es treballaran exclusivament els continguts que el professorat considere essencials segons les circumstàncies del seu alumnat".

La Conselleria també es refereix a la possibilitat d'obrir els centres a l'estiu per a impartir classes de reforç. La Generalitat recalca que no es farà classe a l'estiu, ja que es tracta d'un període no lectiu.

Plans de suport

Afig que, si així ho permeten les autoritats sanitàries, es realitzaran les activitats lúdiques que organitzen tots els estius els ajuntaments, associacions i ONG, "que comptaran amb tot el suport de la Conselleria". A més, el pròxim curs arrancarà amb plans de suport per a tot l'alumnat que ho necessite.

Sobre els títols d'alumnat d'ESO, FP, Batxillerat i GES, amb caràcter general titularan perquè "tres mesos d'activitat no presencial no haurien de deixar sense títol allò que s'ha treballat durant 40 mesos".

"No obstant açò, -precisa la Conselleria- la decisió sobre si un alumne titula o no l'ha de prendre l'equip docent, tenint en compte l'evolució de cada cas particular i les condicions en les quals ha treballat durant la suspensió de les classes presencials".

Finalment, sobre les Proves d'Accés en la Universitat, assenyala que "tindran major opcionalitat per a garantir que tot l'alumnat puga obtindre la màxima qualificació responent exclusivament a continguts treballats presencialment".