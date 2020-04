Consultorio de Sexo: "No logro mantener la erección, ¿hay medicamentos sin receta y de efecto inmediato?"

Las dudas en materia sexual son perpetuas, pero no por ello tienen que quedar sin respuesta. 20minutos pone en marcha un consultorio de sexo para ofrecer luz y respuestas claras a las inquietudes de los lectores en esta importante faceta de la vida.

Para plantear tu pregunta, escribe a consultoriosexo@20minutos.es. Estas son las respuestas al consultorio de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago.

CONSULTA Desde hace tiempo, cuando mantengo relaciones sexuales, no consigo llegar a mantener la erección. ¿Existe algún medicamento en farmacia que pueda tomarse sin receta médica y cuyo efecto sea inmediato?

RESPUESTA DEL EXPERTO En toda disfunción eréctil hay un componente psicógeno, con independencia de que exista una posible causa orgánica.

En tu caso convendría precisar la etiología de tu dificultad y descartar algún problema de salud, porque en ocasiones el tener una erección y no mantenerla suele tener que ver con el tabaquismo, el exceso de colesterol en sangre o alguna enfermedad concreta.

Si descartamos causa orgánica, la dificultad de erección se resuelve de modo sencillo con una terapia sexológica, y si entra en acción alguna causa orgánica colateral hay que tratar y resolver la misma.

Tenemos un arsenal de fármacos que facilitan la erección en casi todo tipo de supuestos, pero los realmente eficaces precisan de receta médica. Existen, no obstante, algún producto de la llamada Medicina Natural que, en ocasiones, puede dar resultado si la causa de tu dificultad no es orgánica, y que se expiden sin receta médica, por ejemplo Maca, L-Arginina, Ginseng, Guaraná y Resveratrol.

Desconfía de los productos milagrosos de venta online que prometen solución mágica para este tipo de dificultades porque la mayoría de ellos 'esconden' sustancias químicas, y por ello acaban retirándose del mercado a las pocas semanas por parte de la Agencia Española del Medicamento.

"¿Tendré el orgasmo sobrevalorado?"

CONSULTA Tengo un problema recurrente desde hace años y sé que no es raro en muchas mujeres. Cuando tengo relaciones o me masturbo siempre me suelo quedar con sensación de más. A veces en mayor grado que otras, pero aunque sienta que he acabado, siempre tengo sensación de seguir excitada.

Resulta frustrante, porque aunque pruebe a seguir ya no es lo mismo porque supuestamente he terminado. Entonces aunque sienta que llego al orgasmo, no lo veo algo definitivo.

Digo que llego al orgasmo porque una parte de mí siente que tengo que parar ya, pero lo mismo es que no conozco lo que es el orgasmo definitivo. Tengo novio y me da muchísimo placer y sé que tengo que sentir más paciencia y no obsesionarme.

Pero dos de cada tres veces el final no me supone tanto como lo que son los preliminares y durante el sexo. ¿Tendré el orgasmo sobrevalorado? ¿Tendría que forzarme a continuar para retomar la excitación?

RESPUESTA DEL EXPERTO El placer, la satisfacción y el orgasmo no son experiencias sinónimas. Haciendo un símil cinematográfico te diría que el placer es una buena película, el orgasmo una escena interesante de la misma y la satisfacción correspondería a las sensaciones despertadas por la misma.

Cuando el nivel de deseo y excitación son muy altos, es probable que la respuesta orgásmica en sí misma no sea suficiente para liberar el cauce del deseo previo; es decir, vives una cierta disociación entre la magnitud de tu deseo y el resultado orgásmico.

El orgasmo es una experiencia de placer subjetiva con traducción física objetiva y se experimenta siempre de una manera diferente. Y coincido contigo en que es una experiencia mediáticamente sobrevalorada y que equivocadamente se interpreta en clave de evaluación final.

Mi sugerencia es que disfrutes con calma de tus sensaciones, déjate llevar por las mismas y explora las posibilidades de seguir con el juego erótico, independiente de haber sentido ya un orgasmo.

Cómo demorar la eyaculación

CONSULTA Necesitaría saber si me puede ayudar en recomendaciones caseras para demorar la eyaculación con mi mujer; la verdad, eyaculo muy rápido y no sé la causa, ¿qué me recomienda?

RESPUESTA DEL EXPERTO Conviene hacerse una pregunta: ¿por qué es un problema y para quién? La auto-diagnosticada eyaculación rápida es una dificultad para alguna persona, que eyacula antes de lo que desea, le genera insatisfacción erótica y le menoscaba el placer físico.

Es importante definir la dificultad para no tener un doble problema. El 90% de las causas por las cuales un hombre eyacula antes de lo que desea son psico-sexuales, siendo la fundamental un aprendizaje erótico de la masturbación o “fiestas privadas” marcado por las prisas, a lo cual suele unirse una personalidad ansiosa, una insuficiente regularidad erótica y un cierto estrés relacional.

Esta dificultad responde muy bien a la terapia sexológica que busca como objetivo “sentir al máximo con el mejor control posible”. Como sugerencia te indico alguna pista que puede ayudarte:

1. Es importante te dediques a “sentir con tu pareja y no tanto a hacer sentir a tu pareja”, por ello, sería interesante que vuestras relaciones piel a piel fuesen alternantes, es decir, tu pareja juega contigo y luego tú juegas con tu pareja. Eso te permitirá sentir más y pensar menos.

2. Diversificar vuestros juegos eróticos para no depender en exclusiva del juego coital.

3. Ejercicios de suelo pélvico para tonificar tu musculatura genital. Sugiero miréis algún tutorial por internet.

4. Regularidad erótica individual o compartida, siempre en clave de “calma”.