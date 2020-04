Assistida una parella per inhalació de fum en l'incendi d'una vivenda a Burjassot

Els servicis sanitaris han assistit aquesta matinada una parella, una dona de 40 anys i un home de 39, per inhalació de fum en l'incendi de la seua vivenda a Burjassot (València), segons han informat fonts del CICU.

El foc s'ha iniciat per causes que s'estan investigant sobre les 4.50 hores en un domicili situat en el Passeig Rajolar de Burjassot i en l'avís s'indicava que hi havia diverses persones en l'interior.

Després de rebre l'alerta, el CICU ha mobilitzat una unitat de SVB, metge d'Atenció Primària i una unitat del SAMU. Els servicis mèdics han assistit una dona de 40 anys i un home de 39 anys, tots dos per inhalació de fum.

Posteriorment, els dos afectats han sigut traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de València, en l'ambulància SVB, segons han assenyalat les mateixes fonts.