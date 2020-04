FeSP-UGT exige que Ministerio y Comunidades empiecen a acordar medidas para el próximo curso escolar

Exigen al Ministerio de Educación y a las comunidades autónomas negociar con las organizaciones sindicales el protocolo de medidas de seguridad y protección sanitaria que se deben tomar en los centros educativos, para cuando se reanude la actividad educativa de manera presencial.

"Hemos propuesto que, en la necesaria flexibilización de los criterios de evaluación, se tengan en cuenta las distintas etapas educativas y se dé autonomía a los centros y al profesorado para adaptar las medidas de promoción generalizada que se han acordado. Son ellos quienes mejor conocen la realidad del alumnado y las dificultades que están afrontando por motivo de las circunstancias extraordinarias provocadas por la COVID-19", señala el sindicato.

Creen que la evaluación de los cursos que conducen a titulación, especialmente 2º de Bachillerato, el último curso de los Ciclos Formativos de FP y 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria, merecen un tratamiento específico y urgen al Ministerio de Educación y FP a la publicación de la Orden Ministerial acordada con las comunidades autónomas para regular estos aspectos.

Recuerdan que el curso académico no se ha suspendido y, por tanto, valoran que no se modifique el calendario escolar. Con respecto a la posibilidad de apertura de los centros en el mes de julio, rechazan que el personal docente y no docente deba desarrollar las actividades que se realicen, y por lo tanto, en su caso, se deberá contratar personal expresamente para estos programas, con condiciones laborales y retributivas dignas.

"No obstante, ponemos en cuestión que muchos centros del país, por cuestiones climáticas, estén preparados para desarrollar actividad en verano", señalan.

Asimismo, UGT sostiene que las Administraciones educativas deben ir planificando el curso 2020/21 que "no va a estar exento de dificultades". Por ello proponen el aumento de la inversión educativa, el reforzamiento de las plantillas docentes, la disminución de las ratios y la revisión del currículo.