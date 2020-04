Lanbide estudiará ampliar las ayudas para autónomos tras registrarse más de 10.000 solicitudes hasta ahora

En un comunicado, el director general de Lanbide, Borja Belandia, ha indicado que el organismo ha tomado nota de ese colapso a raíz de abrirse a las 00.01 horas el plazo para solicitar las ayudas, y ha reconocido, que el sistema utilizado "no ha sido el

apropiado", por lo que no se volverá a utilizar el mismo formato.

Tras pedir "disculpas a la ciudadanía", Belandia ha manifestado que deben "ser capaces de diseñar una manera de completar los formularios y requisitos más normalizada".

Según ha explicado, hay dos formas de hacer llegar las solicitudes de estas ayudas a Lanbide, a través de la tramitación electrónica y de un formulario dispuesto en la web de Lanbide para la ocasión. La primera opción, por causas que se están analizando, "no ha estado operativa hasta las 04:00 horas".

Por esta vía, hasta las 08:00 horas habían llegado 1.836 solicitudes. "La otra vía sí que ha estado operativa y en la primera hora hemos recibido unas mil solicitudes", ha añadido Belandia. Hasta las 08:30 horas, en total eran en torno a 10.000 las solicitudes registradas por ambas vías.

Una vez recibidas las solicitudes, Lanbide deberá ahora analizar esas peticiones para ver si se cumplen o no los

requisitos y asignar las ayudas. Belandia ha añadido que el organismo sabe "que el colectivo de autónomos lo está pasando mal y por eso se puso en marcha esta medida. Podríamos haberlo hecho de dos maneras, una, repartiendo la partida entre todas las solicitudes, lo que no solucionaría el problema de nadie, o dos, el criterio que hemos usado de ayudar con hasta 3.000 euros a unos cuantos autónomos y autónomas", ha precisado.

TRES MILLONES

Tras constatar la respuesta de esta línea de ayudas, Borja Belandia ha indicado que es "previsible que la partida de 3 millones habilitada se repartan de forma "rápida", por lo que ya ha adelantado que, a partir de ahora, "tenemos que valorar, junto con otros departamentos, cuales son las prioridades del Gobierno para ver si es posible ampliar esta partida y llegar a más personas. Tenemos que ver cuántas solicitudes llegan y sacar nuestras conclusiones", ha desvelado.

En este punto ha afirmado que "en todo caso, si la partida se ampliase, no sería necesario volver a abrir una nueva convocatoria". La próxima convocatoria que se abrirá será la relativa a las ayudas para personas ligadas a la cultura, anunciada este miércoles y que previsiblemente podría estar disponible a finales de mes. Belandia ha subrayado que para esa ocasión "buscaremos un sistema diferente que no cause este malestar entre la ciudadanía".