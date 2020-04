Paula Echevarría responde contuntende y con una "moraleja" a los que ven un chupetón en una foto con Miguel Torres

Paula Echevarría y Miguel Torres continúan con su amor viento en popa. La actriz, pasando tiempos duros, como el resto del país, por el confinamiento, echa de menos viajar, una de sus grandes pasiones.

Por eso, ha querido rescatar fotos de viajes pasados junto a su chico... aunque los seguidores -algunos- han provocado que tenga que salir al paso de un detalle.

Al compartir una publicación en si Instagram, la intérprete ha recibido críticas por lo que muchos consideran un chupetón en el cuello de algún beso de Miguel Torres.

Unas horas después de colgarla, y quizá por esa insistencia en los comentarios, Echevarría salió a explicar lo que realmente había pasado. Y lo hizo con moraleja incluida, como ella dice.

Instagram de Paula Echevarría. INSTAGRAM

"Siento mucho decepcionar a quienes han visto un chupetón en esta foto, que no tengo nada en contra de ellos… ni de quien lo dice ni de los chupetones… Pero esto es un claro ejemplo de muchas de las cosas que pasan a veces en las redes sociales… dar por hecho algo a simple vista, y por eso me apetece aclararlo".

Instagram de Paula Echevarría. INSTAGRAM

Entonces, da con la clave. "Es la bolita de mi pendiente!!! Así que no, no había chupetón, pero sí mucha pasión…", escribía de forma irónica la actriz, que lanzó esta reflexión: "Esto es una tontería y me da igual, pero esto es una moraleja para que antes de juzgar una imagen a simple vista, nos paremos a pensar… ¿no créeis?".