Aitana Sánchez-Gijón denuncia el precio del test del coronavirus: "Indecencia"

Aitana Sánchez Gijón ha querido hacer pública su mala experiencia tras haber sufrido coronavirus.

En sus redes sociales, la intérprete, bajo el título de "indecendia", relata una situación que considera inadmisible y que tiene que ver con aquellos que quieren lucrarse en momentos tan complicados como los que está pasando medio mundo por la crisis del coronavirus.

Segura de que ha pasado la enfermedad, la artista quería saber si su cuerpo ha generado anticuerpos para poder relacionarse con normalidad con el resto de las personas que la rodean. Como ella detalla, "para poder abrazar a mi madre con tranquilidad cuando pueda volver a verla".

Sin embargo, lo ocurrido lo ha calificado de "indignante", y así lo relata: "Es indignante que haya gente que se lucra con las desgracias. Ya lo venimos viendo con el aumento del precio de mascarillas o de los guantes de látex. Hoy me he hecho un análisis serológico en un laboratorio privado @eurofins.megalab porque he pasada el coronavirus y quiero saber si tengo ya los anticuerpos y, por tanto, no puedo contagiar a nadie. Ya que el gobierno no puede asumir en estos momentos (esperemos que pueda pronto) análisis para toda la población y tiene que priorizar a los ingresados y profesionales que velan por nosotros he optado por pagármelo de mi bolsillo. Para poder abrazar a mi madre con tranquilidad cuando pueda volver a verla. La semana pasada esta prueba costaba 40€ euros. Hoy me han cobrado 60€. Os animo a dejar en evidencia a quienes se enriquecen inmoralmente a costa del sufrimiento de todos con este hashtag #stoplucrocovid @sanidadgob (los etiqueto para que les llegue)".