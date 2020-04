Fonsi Nieto revive el drama de la pérdida de su padre y de su abuela: "Pasé días fatales, muy duros"

Fonsi Nietoacaba de perder a su padre, Alfonso González, y a su abuela Teresa Roldán y de eso habló, por primera vez, en televisión. Lo hizo en Sálvame, donde recordó la tragedia vivida en apenas diez días.

"El domingo pasado enterramos a mi abuela y el lunes pasado falleció mi padre. Lo más fuerte es que ninguno de los dos ha sido por el coronavirus", dijo el exdeportista.

No obstante, consideró que han sido víctimas "colaterales" de la pandemia. En el caso de su padre, "sufrió durante años con el tema de una úlcera, pero no era muy grave. Murió por una hemorragia gastrointestinal, nos dicen que es la muerte dulce. Ese día se encontraba mal. En circunstancias normales lo hubiéramos llevado a urgencias", desveló. Sin embargo, el colapso de los hospitales debido al Covid-19 hizo que no lo consideraran. "Mi madre es persona de riesgo porque tiene problemas circulatorios y, en este caso, fue un desastre. A los hospitales cuando menos vayamos con cosas que no son imprescindibles, mejor. Es importante.

"Nos hemos saltado el tanatorio, que es una cosa horrible"

Lo 'bueno' de la pandemia ha sido, en palabras de Fonsi, que se han "saltado" el tanatorio. "Nos hemos saltado el tanatorio, que es una cosa horrible". Así, el expiloto recordó el velatorio y funeral de su tío Ángel Nieto y aunque fue "muy bonito, fue infernal".

En cuanto a cómo se encuentra él, aseguró: "Pasé días fatales, muy duros. Luego dije 'hay que tirar para adelante, es lo que me han enseñado en mi casa. Siempre hay gente que está peor que tú y hay que sacar fuerzas de ahí'".

El dj no se ha quedado parado ante esta pandemia. El piloto quiere aportar su granito de arena a las iniciativas de ayuda y gestos solidarios altruistas que se están produciendo en todo el mundo con una canción We are the Universe.