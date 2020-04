Pablo Motos alucina con el aspecto de Daniel Guzmán en el confinamiento: "Pareces Robinson Crusoe"

Este miércoles, en El hormiguero: Quédate en casapasaron de las risas con la entrevista a Ernesto Sevilla y su careta de Spider Man a la sorpresa al ver a su segundo invitado del día, el actor y director Daniel Guzmán.

"Tenemos videollamada con Robinson Crusoe", afirmó Pablo Motos al presentar a su invitado. Marron, al verle, exclamó: "¿Qué te ha pasado Dani?", mientras que trancas le saludó diciendo: "¡Qué pasa leñador!".

El presentador señaló que "de toda la gente que hemos entrevistado en el confinamiento, eres al que más se le nota la cuarentena. Se te ve confinadísimo". Guzmán comentó que podría ser "por la palidez de la cara...".

"El confinamiento me ha pillado en mi casa porque me quedaban cinco semanas para comenzar el rodaje de mi segunda película", comentó el director. "Tres días antes del que decretaran el estado de alarma decidimos que, por sentido común y responsabilidad, teníamos que parar".

Motos le comentó que "tardaste diez años en hacer tu primera película y seis la segunda: ¿Qué adjetivo te define mejor, perfeccionista o vago?".

Daniel Guzmán, en 'El hormiguero: Quédate en casa'. ATRESMEDIA

Guzmán afirmó que era una buena pregunta, y que la respuesta correcta era "cabezón, hasta que no consigo lo que quiero, no paro". El presentador también quiso saber si le seguía dando vueltas al guion tras el parón por el coronavirus.

"Creo que ahora mismo voy por la versión 87 del guion. Si la pandemia no me hubiera parado, habría rodado la película con él, pero me ha dado tiempo a hacer otra versión más porque no paro de escribir", señaló el director.