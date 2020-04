Tu horóscopo diario: jueves 16 de abril de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 16 de abril de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Vas a comenzar a olvidar un pequeño bajón emocional por un asunto de trabajo que ya ha pasado y al que no debes dar ninguna vuelta más. Seguir adelante es lo más importante que puedes hacer. Y lo harás sin ningún problema añadido posterior. Tranquilidad.

Tauro

Hoy vas a centrarte especialmente en las tareas domésticas, y muy especialmente si tienes hijos, ya que tendrás que dedicarles mucho tiempo e incluso improvisar algo para que se sientan bien. No te costará demasiado e incluso lo pasarás bien.

Géminis

Te encomendarán una tarea con la que no te encuentras demasiado a gusto, pero no te queda otro remedio que hacerla a pesar de tu opinión sobre el tema. Al final, le encontrarás su lado positivo. Piensa que lo haces por los demás, no sólo por ti.

Cáncer

Puede que te hayas equivocado en algo y tu actitud con una persona no sea la más correcta posible. Piensa si lleva razón si te lo recrimina y después, si es necesario, procura pedir perdón. Reconocer los errores cuanto antes es evolucionar y mejorar.

Leo

Debes tener cuidado con ciertas tentaciones amorosas que estén fuera de la pareja, incluso si son virtuales. No te traerán más que conflictos y es probable que ahora no salgas de ellos muy fácilmente. Disimular el asunto será bastante complicado en este momento.

Virgo

Vuelve cierta calma a tu espíritu hoy y eso te permite dedicarte a alguna tarea que te pone especialmente de buen humor. Puede que esté relacionada con alguna clase de ejercicio. Te sentará bien aunque no sea tan intenso como el que acostumbras a hacer.

Libra

Se dice que cuando una puerta se cierra, se abre otra y hoy eso lo vas a poder comprobar porque surge una oportunidad que ni te habías planteado en serio y que ahora comienza a tomar forma. Puede ser una nueva forma de obtener ganancias.

Escorpio

Hoy puede ser un día algo tenso, especialmente para las personas relacionadas con la enseñanza o con la sanidad. Notarán tensiones en su entorno que influirán en el ambiente. Lo más inteligente es mantener distancia emocional.

Sagitario

Intentas arreglar una cosa que se ha estropeado, algo material que te era de mucha utilidad, pero quizá debas rendirte a la evidencia y pedir ayuda a alguien cercano, probablemente un vecino. No tengas ningún problema en hacerlo, será positivo.

Capricornio

No es necesario que exhibas tu imagen en las redes sociales con tanta asiduidad porque quizá estás yendo demasiado lejos y no te conviene tanta exposición. Puede volverse en tu contra antes de lo que te esperas. Las críticas pueden ser algo excesivas.

Acuario

La timidez no es tu problema y eso hoy lo vas a demostrar porque no te importará nada llevar la voz cantante en algo relacionado con el público o con la comunicación. Será muy interesante ver cómo lo reciben los demás. Observa bien.

Piscis

Te reconcilias contigo mismo o misma porque hoy verás algo que te dará ánimos para salir adelante. Estarás mucho mejor de humor e incluso por momentos muy feliz y con ganas de reír. Alguien te da la enhorabuena por un trabajo o una acción impecable.