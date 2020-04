Begoña Villacís: "La pandemia triplicará los hogares en exclusión social"

La vicealcaldesa de Madrid cumple su décimo mes en Cibeles, una de las instituciones más combativas en la lucha contra la pandemia. Begoña Villacís trabaja estos días en medir el impacto del virus en los entornos más desfavorecidos. Alerta del "tremendo" diagnóstico social y adelanta los planes del Ayuntamiento los cuales, recuerda, solo saldrán adelante si el Gobierno le permite acceder a la amortización de su deuda.

También apela al Gobierno a imitar a Madrid en la ayuda a las empresas porque "no es momento de enfrentarse a ellas" y le afea que requisen las mascarillas en lugar de apoyarlas en la recuperación del músculo económico de la ciudad. Pese a sus reivindicaciones al Ejecutivo ,la vicealcaldesa no participa en la cacerolada, pues "ahora toca ser mucho más responsables y constructivos".

¿Cuál es el efecto social de la pandemia en Madrid?

El diagnóstico social es tremendo. Según nuestros cálculos, puede llegar a triplicarse el número de hogares en riesgo de exclusión social. Si ahora mismo 34.000 hogares perciben la renta mínima de reinserción en Madrid, el número alcanzará los 94.000 en el escenario más severo. Solo en el más suave, crecerá a las 47.000 familias cuya liquidez les dificultará la compra de alimentos.

¿Y qué hará el Ayuntamiento?

Volcar nuestros presupuestos en la emergencia económica y social. La primera tiene que ver que nuestros negocios y empresas resistan, luego ya crecerán pero lo importante es que no se mueran. Desde lo social tendremos que cambiar la normativa para atender las necesidades básicas de la gente. Todo ello solo podremos hacerlo si contamos con el superávit.

¿Cree que las exenciones son la vía para que las clases medias y los pequeños empresarios puedan sortear esta crisis?

No, porque los grandes impuestos son los que se pagan al Estado. Me gustaría que el Gobierno de la nación siguiera nuestro ejemplo, no es el momento de ponerse en contra de las empresas. Se las está estigmatizando, pero las empresas no quieren despedir, lo que pasa es que no se pueden inventar el dinero. Hay que darles liquidez como hemos hecho nosotros.

Ayer repartieron las últimas mascarillas a los trabajadores. ¿Qué hará Cibeles ahora?

Lo que nosotros hemos comprado solo podemos dárselo a nuestros trabajadores porque son nuestra competencia.Tampoco puede ser que sí tenga el ayuntamiento de Madrid y no el de Barcelona, estamos en un solo país.

"Yo no me veía hace tres meses abriendo comedores sociales como si no hubiera un mañana"



Si consiguen que el Gobierno les permita acceder a sus propios fondos, ¿lo destinarían a la compra de material para los madrileños?

No quepa duda que lo haríamos. Yo no me veía hace tres meses abriendo comedores sociales como si no hubiera un mañana.

¿Begoña Villacís sacaría a los niños mañana mismo a la calle?

Si mañana tuviéramos el procedimiento, por supuesto. Nos tienen que venir las indicaciones de Sanidad y nosotros lo llevaríamos a la práctica. Tienen que salir, no se les pueda tener confinados.

¿Cómo concilia la saturación de los servicios sociales con la acogida de más del 60% de sintecho de otras ciudades?

Abriendo más recursos. En este momento la red municipal puede con la situación, aunque a largo plazo no será sostenible.

¿Han pedido ayudas a otros alcaldes?

No, de momento no lo hemos necesitado.

¿Mercamadrid garantizará el abasteciendo pese al problema de recogida agrícola?

Es verdad que el 80% del producto es nacional, así que, en tanto en cuanto sean capaces de suministrar los productos desde los campos, Mercamadrid podrá con ello.

¿Aconseja a los ciudadanos consumir productos innecesarios pero nacionales? Hay muchos comercios que dependen de eso. Por otro lado, tenemos mercados municipales maravillosos, optemos por esas fórmulas de consumo.

¿Qué le parece que los casinos sean habilitados para personas sin hogar o el cerrar todos los comercios los domingos, propuestas vecinales que le solicitan en Madrid Sale al Balcón?

Seguro que lo pusieron con buena intención, pero a las personas sin hogar no se las puede meter en cualquier lado. Y lo de cerrar los comercios los domingos no le veo el sentido, hay que fomentar el consumo.

A un mes de San Isidro, ¿está de acuerdo con la reprogramación de las fiestas como alternativa a la cancelación?

Es que no va a haber fiestas, hay que asumirlo. Hay veces que se pueden reprogramar cosas, por ejemplo, estamos intentando mantener los Veranos de la Villa y seguramente tengamos que cambiarlos y echarle imaginación.

Begoña villacís Vicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís (Madrid, 1977) cumple su décimo mes como vicealcaldesa de la capital. Se enfrenta ahora a la mayor crisis de los madrileños. Estos días trabaja en tratar de paliar el impacto del virus el ámbito social y familiar, en el comercial y lanza iniciativas ciudadanas.

Se le ha visto participar en los aplausos de las 20.00 h, ¿hace lo mismo con la cacerolada de las 21.00 h?

No porque ahora toca ser mucho más responsables y constructivos.

¿Que le sugiere que un alcalde, sin apenas competencias frente al coronavirus, se le reconozca un liderazgo político y moral ante esta pandemia?

La actitud es muy importante. Puedes adquirir una constructiva o tratar de sacar rédito político. Y el Ayuntamiento de Madrid está arrimando el hombro.