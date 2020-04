Iglesias y Sánchez pactan poner en marcha la renta mínima en mayo y se presentará este jueves

Fumata blanca para la renta mínima, la ayuda que prepara el Gobierno desde hace semanas para garantizar un suelo de ingresos a todas las familias de España. Tras varios días de dudas, finalmente el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, han pactado poner en marcha la prestación en mayo y presentarán las líneas generales del proyecto este jueves.

La prestación había generado división en el Ejecutivo ante la propuesta de Iglesias de poner en marcha una ayuda provisional mientras se aprobaba la definitiva, un planteamiento rechazado por el PSOE. No obstante, según fuentes próximas al Gobierno, una reunión celebrada el martes por la tarde entre Iglesias y el presidente, Pedro Sánchez, consiguió desbloquear la situación.

La solución a la que se ha llegado es un punto intermedio. No habrá ayuda provisional hasta que se ponga en marcha la renta mínima definitiva, como quería Podemos y reclamaba hasta este mismo martes su plana mayor. Pero toda la maquinaria del Gobierno se pondrá a trabajar lo más deprisa posible para aprobar la prestación en mayo, y no en junio o julio, como se preveía inicialmente.

Los detalles del proyecto se conocerán mañana, aunque fuentes consultadas por 20minutos.es afirman que aún quedan por discutir puntos tan importantes como la cuantía que tendrá esta renta mínima. En cualquier caso, lo que sí se sabe es que, entre otros, beneficiará a unos 100.000 hogares monoparentales, según explicó este miércoles el ministro Escrivá en el Congreso.

Aunque no es ni mucho menos seguro que vaya a adoptarse esta propuesta, el borrador diseñado por Iglesias para la renta provisional establecía una ayuda de 500 euros para las familias que ingresaran menos de 200 euros mensuales y cuyos ingresos medios por miembro, en caso de convivir dos o más personas, no superasen los 450 euros. Esa ayuda de 500 euros se incrementaría en 250 euros más si hubiera un segundo adulto en el hogar, y en otros 100 euros por cada hijo a cargo.

Lo cierto es que, desde el estallido de la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria del coronavirus, han sido voces de todo el espectro político quienes han reclamado la puesta en marcha de una renta mínima. No solo PSOE y Unidas Podemos estaban de acuerdo con ello -el problema siempre fue el cuándo, no el qué-, sino que dirigentes tan alejados ideológicamente como el vicepresidente del BCE Luis de Guindos, ex ministro de Economía con Mariano Rajoy, también la han propuesto como medida "de emergencia y claramente temporal".