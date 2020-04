Mar Flores, incómoda con el lenguaje de su hijo actor

Es joven, talentoso y tiene ya varias propuestas profesionales para seguir embarcado en el mundo de la interpretación. Carlo Costanzia, el hijo mayor de Mar Flores, afronta estas semanas una auténtica revolución en las redes sociales. Su papel de striper en la serie Toy boy –que actualmente difunde Netflix con destacado éxito- le ha hecho pasar del anonimato a la fama a una velocidad vertiginosa.

De espectacular físico y carácter tímido, a sus 27 Carlo se ha convertido también en un objetivo a seguir en la prensa del corazón. Flash, flash. Todos quieren saber más de este joven que despierta pensamientos libidinosos y que, en la intimidad, se deja llevar en conversaciones no aptas para todos los públicos y que provocan cierta preocupación en su círculo familiar.

Sobre todo en su madre, que entiende que quitarse el corsé hablando de sexo ante las cámaras puede abrir la puerta a insinuaciones no del todo favorables. No le da consejos, pero sí que le recuerda que la prensa puede llegar a ser la peor enemiga. No debe descuidar sus formas y sí evitar, tal vez, confesar cuántos encuentros amorosos ha tenido en una sola noche o cuántos centímetros de felicidad guarda en sus pantalones.

Aunque la relación con su madre ha tenido dientes de sierra, actualmente se llevan bien. Mantienen contacto telefónico puntualmente y sus citas, aunque pocas, acaban siempre con los mejores deseos. Poco queda de aquellos años en los que Carlo fue víctima muda del conflicto judicial que mantuvieron sus progenitores y que llevaron a Mar a vivir algunos de sus peores años. Ahora se muestra orgullosa de su hijo y no duda en explicar, por cierto, que todo lo que él ha conseguido ha sido por sí mismo.