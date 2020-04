El tsunami económico que trae el virus: caída de precios, un 20% de paro, una deuda galopante e "incertidumbre total"

La crisis del coronavirus alcanza a todos los lugares del mundo y también, con gran fuerza, a los sectores productivos. Incertidumbre es la palabra estrella que define la situación. Los posibles escenarios futuros son tantos y tan diferentes que ni desde el despacho de Kristalina Gueorguieva, actual directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), saben cual es el acertado.

La realidad es que la economía mundial, y en concreto la española, nunca antes se había visto en una situación similar. Tras la crisis de 2008 se analizaron las malas conductas realizadas por los banqueros y se impusieron medidas para evitar que se repitiese en un futuro cercano, pero esta vez es diferente.

En primer lugar, es una crisis sanitaria, lo cual deja a la economía en un segundo plano. Ahora, la prioridad no es salvar a los bancos y con ello los ahorros de miles de trabajadores, es evitar que la población se contagie y muera a causa del virus. Además, todos los enfoques económicos están supeditados a la evolución de la crisis sanitaria, porque dependiendo de cómo se desarrolle tendrá un impacto distinto. La economía está ahora mismo en manos de los sanitarios.

Los estados están saliendo como guardianes defensores de sus ciudadanos, tratando de garantizar unos ingresos mínimos, pero el precio que pagan es acumular una montaña de deuda pública que deberán gestionar en un futuro cercano. Según las previsiones del FMI, la deuda pública en España llegará al 114% del PIB, algo que, si se cumple, significaría el peor dato desde 1902.

El paro como eje para que no se derrumbe la economía

Según los datos de marzo, la tasa de paro en España subió en 800.000 personas. Por otro lado, se calcula que unas 3,5 millones de personas están afectadas por un ERTE. El Gobierno ha fomentado estos expedientes temporales para evitar que los ciudadanos acaban en el paro aumentando el gasto público. El FMI ha lanzado un informe que apunta que el paro llegará al 20% en España, algo de lo que no se fía José García Montalvo, catedrático de Economía en la Universidad Pomeu Fabra.

"Todas estas predicciones se hacen con muy poca información y con mucha incertidumbre. No sabemos si se prolongará el estado de alarma ni cómo se va a llevar a cabo la desescalada", explica a 20minutos este experto. "A mí este tipo de previsiones en esta situación me parecen muy arriesgadas y no sería la primera vez que el FMI se equivoca de manera brutal", concluye. Más concretamente, uno de los errores cometidos por el Fondo fue publicar las previsiones de 2008 sin anticipar la gigantesca crisis que luego llegó, estando Rodrigo Rato al frente de la institución.

"El exceso de la temporalidad hace que el mercado laboral sea muy vulnerable, y eso lo cubren los ERTE relativamente"

Sin embargo, Álvaro Anchuelo, catedrático de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, tiene otro punto de vista: "El exceso de la temporalidad hace que el mercado laboral español sea muy vulnerable, y eso lo cubren los ERTE relativamente. Por ello, no sería raro que veamos tasas de paro por encima del 20%, aunque se podría reconducir al llegar a la recuperación económica parcial".

Pendientes de la inflación, ¿bajarán los precios?

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha emitido un informe en el que afirman que la inflación se moderará en los próximos meses hasta alcanzar tasas negativas. Además, la guerra de precios del petróleo está influyendo mucho por su incidencia en el IPC. "A corto plazo la tendencia es deflacionista, pero no hay riesgo en términos absolutos", afirma Anchuelo.

Por otro lado, Montalvo recuerda que "en determinados productos sí que hay tensiones por la descompensación de oferta y demanda", como es el caso de geles o mascarillas, y para controlar su precio el Gobierno los ha intervenido. "Esto se puede dar en otros productos, pero de cualquier manera, el precio del petróleo es lo que más pesa y no lo veo tensionando el IPC al alza". De esta manera, la tendencia es que los precios se mantengan con pequeñas variaciones.

Deficit público y crecimiento económico, factores claves

Un punto importante de la crisis que se avecina es la gestión de la deuda pública. Un tema relevante es conocer hasta dónde puede endeudarse el Estado para salvar la economía -y a sus ciudadanos- sin entrar en colapso. Montalvo avisa de que hay una medida que meditan tomar en Inglaterra y que puede servir de ejemplo: "Hay una posibilidad remota de que el Banco de Inglaterra financie al Gobierno, es decir, que haga una financiación monetaria del gasto público. Esta cuestión dependerá del nivel de deuda que alcancen los países". Con esta medida, se cubrirían los agujeros económicos del Estado con la impresión de billetes correspondiente, "generando una cierta tensión en la inflación", admite.

En cuanto a los elevados niveles de déficit que vamos a ver, "no van a ser alarmantes y así deberían verlo los mercados", afirma Anchuelo. La teoría que manejan algunos expertos es que cuando la crisis sanitaria termine, los ciudadanos tenderán mucho más al ahorro. Sin embargo, este economista apunta: "Hay un escenario no tan imposible en el que los consumidores traten de recuperar el tiempo perdido y tiendan más al gasto, pero está todo supeditado a los avances sanitarios", afirma.

Por último, ambos admiten que en España la deuda pública llegará en torno al 115% del PIB en 2021, algo con lo que coincide el informe del FMI y que según Montalvo, "pasará también en muchos otros países, sin duda". El crecimiento económico, es la gran incógnita de la ecuación. Depende directamente de la duración de las medidas de confinamiento y de la vacuna, por lo que cualquier predicción que se haga tendrá un alto margen de error: "Hay incertidumbre total y absoluta. No sabemos nada de la dinámica de la esencia del problema, que es la pandemia, por lo que es muy difícil prever si el crecimiento será en U, V o L", concluye Montalvo.