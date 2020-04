Compromís i PSPV demanen expulsar un edil del PP a Càlig que va desitjar a joves d'Arran "el camí de Guillem Agulló"

Així, el portaveu de Compromís en el Senat, Carles Mulet, ha exigit al Partit Popular que expulse de manera fulminant" el portaveu del seu partit a Càlig (Castelló), "que ha desitjat literalment l'assassinat del joves d'Arran".

Sobre aquest tema, ha indicat que Oscar Robles Collell "sol ultrapassar totes les línies roges de respecte als seus adversaris polítics, però ahir directament va desitjar als Joves d'Arran del Sénia, que 'amb una miqueta sort seguiran el camí de Guillem Agulló'".

Compromís ha recordat que precisament Guillem Agulló ha sigut rememorat aquests dies "per ser el dia 11 d'abril el 27º aniversari del seu assassinat per una ganivetada d'un grup nazi". Per a Mulet, aquest tipus d'afirmacions "despietades" demostren "la baixesa moral del personatge, però desitjar-li a qualsevol adversari polític l'assassinat no pot tolerar-se de cap manera". "Aquestes afirmacions, que segurament poden ser tipificades com un delicte d'odi amb totes les lletres, han de tindre les seues conseqüències", ha afegit.

Per a Mulet, el cessament d'aquest "personatge" per part del PP ha de ser "immediat". "En el debat polític -ha dit- per molt contraposades que estiguen les postures polítiques, tot és acceptable, però desitjar-li la mort i assassinat a ningú, és directament delictiu". "Si el PP no ho expulsa immediatament, demostra que comparteix aquest tipus de comportaments i els empara, i es fan, necessàriament, còmplices".

"INTOLERABLE"

Per la seua banda, la secretària socialista de l'agrupació local de Càlig i regidora, Ruth Sanz, ha qualificat d'"intolerables" els últims comentaris realitzat per Oscar Robles Collell, "en els quals amenaça els joves de l'organització Arran el Sénia a seguir el camí de Guillem Agulló", i ha recordat que Guillem Agulló va ser assassinat l'11 d'abril de 1993 a Montanejos.

Sanz ha demanat al president del PPCS, Miguel Barrachina, que "prenga mesures" perquè "si no ho fan i ho toleren, estan sent còmplices", i ha instat l'expulsió del portaveu del Partit Popular.

La secretària de l'agrupació local de Càlig ha subratllat que "ja fa molt de temps que el senyor Robles està fent afirmacions d'eixe tarannà, fins i tot a regidors de l'equip de govern, i per la qual cosa, aquest partit no és la primera vegada que es dirigeix al Partit Popular perquè li cride l'atenció i prenga alguna mesura sobre aquest tema".

"No entenem com aquesta persona no ha sigut expulsada del Partit Popular fa temps, i més encara amb les afirmacions que acaba de fer", ha afegit. Per açò, Sanz ha exigit al PP una actuació "immediata i resolutiva". "No podem permetre que el bon nom del nostre poble es veja embrutat per les vils paraules d'aquesta persona", ha apuntat Sanz.

Els socialistes ja han passat als servicis jurídics la documentació relativa a les actituds d'aquesta persona per a iniciar les accions jurídiques i judicials que pogueren donar lloc.

EL PP NO COMPARTEIX ELS COMENTARIS

El Partit Popular de la província de Castelló ha assegurat a Europa Press no compartir comentaris com els quals ha realitzat el seu regidor de Càlig.

Per la seua banda, l'edil ha indicat en Facebook que, sense excusar-se "covardament" en un "calfament", lamenta que se li haja pogut "malinterpretar", doncs no desitja la mort de cap persona. No obstant açò, Óscar Robles assenyala: "Quan et trobes organitzacions com la d'Arran, denigrant el treball de milers de companys militars que porten setmanes sense veure les seues famílies per protegir-nos a tots, resulta complicat mossegar-se la llengua".

A més afig: "Gent que es riu de víctimes del terrorisme, gent que s'alegra de la mort de companys en acte de servici, gent que deshonra les forces armades dia sí i dia també...eixa gent...lliçons de moral...CAP".