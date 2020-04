Dale un nuevo aire a tu balcón y disfruta del buen tiempo

Siempre nos quejábamos de no tener tiempo para nada. Pues bien, ¡ahora lo tenemos! Tenemos que pasar mucho tiempo en casa, y afortunado aquel que tiene un balcón o terraza por pequeño que sea. ¿Qué tal si te pones manos a la obra y lo conviertes en un rincón acogedor el que disfrutar de respirar aire fresco?

Claro, ahora llega la pregunta del millón: ¿cómo decorar una terraza? O ¿cómo decorar un balcón? Pues vamos a darte algunas ideas para espacios pequeños, porque sin duda, son los más comunes y también los más complicados. ¡Que nada te impida respirar aire puro en un espacio agradable!

Descubre Mano Mano aquí

Ideas y tips de deco balcón

Dar por hecho que un balcón es demasiado pequeño para convertirlo en un espacio increíble es un error. Claro, a no ser que no te quepan los pies en él, entonces no hay mucho que hacer. Pero si dispones de una superficie, por minúscula que te parezca, no te pierdas estos consejos.

Elige los colores

Los colores claros siempre son mejor en las zonas de fuerte sol. Edgar Chaparro, Unsplash

¿Qué te relaja? A fin de cuentas, este será un espacio que incite al relax. Un rincón en el que leer o tomar una buena copa de vino. Dependiendo del lugar dónde vivas y de tus circunstancias, elige muebles claros u oscuros. Por ejemplo, si te da el sol directamente, los muebles oscuros decolorarán con el tiempo, mientras que los claros serán más sufridos. En base a ello, elige cojines y demás elementos de decoración.

El suelo

Un suelo de madera dará un aire hogareño y elegante a la estancia. Es muy económico y puede marcar una diferencia enorme.

El mobiliario

Este quizá sea uno de los puntos con más controversia dada la amplia oferta y la variedad de gustos. Pues bien, una cosa está clara: debe ser mobiliario de jardín que aguante las inclemencias del tiempo. Claro, dentro de este tienes muchas opciones. Por ejemplo, el hierro forjado da aspecto de casa familiar, los tonos blancos y azules son perfectos en ambientes de costa, los muebles minimalistas y con formas angulares son solo aptos para los más contemporáneos. ¡Tú eliges!

La iluminación

Las guirnaldas de luces quedan bien en cualquier espacio. Roberto Nickson, Unsplash.

La iluminación juega un papel muy importante en la decoración de un balcón. Lo mejor es optar por luces tenues y románticas que inciten al relax. Se trata de un espacio pequeño que no se usa para hacer fiestas, así que velas, farolillos y guirnaldas, son lo más apropiado.

Tips para la decoración de terraza pequeña

Si te sientes frustrado por tener una terraza pequeña en la que no puedes hacer grandes fiestas, lo entendemos. ¡Pero no la dejes abandonada! Quizá no puedas disfrutarla con todos tus amigos, pero sí puedes hacerlo contigo mismo y con tu familia. ¿Cómo aprovechar este espacio al máximo?

Crea un rincón chill out

Unos grandes cojines y unas plantas crean un ambiente relajante. Emma Van Sant, Unsplash.

No te puedes imaginar lo que un palet, unos puffs y unas plantas de decoración pueden hacer en tu terraza. Aun si es pequeña, elige algunos de estos elementos y prepárate a ver las estrellas de noche en un ambiente increíble.

Un espacio para comer

Un espacio para comer siempre es muy aprovechable. Giovanca Nickol Ramos, Unsplash.

¿Y qué tal una mesa de madera con sillas de colores para disfrutar de los desayunos, comidas y cenas en familia? Luego agrega algunos elementos en las paredes como vinilos o incluso frases que hagas con pintura y plantilla y crea un espacio personal.

Ya ves que aunque tengas un balcón o una pequeña terraza, siempre se pueden hacer grandes cosas. Recuerda que Mano Mano tienes todo lo necesario para conseguirlo.