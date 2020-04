Feijóo, partidario de levantar restricciones por territorios, insiste que los niños puedan salir

En rueda de prensa telemática, tras subrayar que en Galicia se está "conteniendo la pandemia" y después de ser preguntado sobre una posible desescalada del confinamiento, ha recordado que se decretó esta medida con el fin de bajar el impacto asistencial que el país iba a sufrir, debido a la crisis sanitaria, "en UCIs y unidades de hospitalización".

Pero ha añadido que también habrá que volver a "salir a la calle" y que ese es el escenario en el que toca trabajar ahora. Para ello, ha apostado por hacerlo "de acuerdo" con lo que aconseje "un estudio epidemiológico de cada comunidad".

El presidente gallego ha incidido en que las distintas comunidades o territorios no tienen situaciones "exactas" ni "miméticas", por lo que la desescalada diferencial debería ser, bajo su punto de vista, una opción a evaluar.

"No toda España es igual, no toda la población tendrá el mismo porcentaje de inmunidad, y con todos esos datos podemos estudiar y valorar con cautela si en algunas zonas o ayuntamientos no conviene la desescalada, y en otras zonas sí se pueden ir abriendo sectores de acuerdo con la situación", ha argumentado.

"No me parece descabellado que haya intensidades distintas en el conjunto del territorio de España", ha defendido, antes de concluir que así se hizo, por ejemplo, en los países asiáticos.

SALIDAS CONTROLADAS DE NIÑOS

Preguntado acerca de la propuesta del Gobierno de Madrid de que los niños puedan salir acompañados una hora al día, si Galicia se plantea una medida similar y si tendría competencias para hacerlo, el presidente gallego ha replicado que ni la Comunidad gallega ni ninguna otra puede adoptar una decisión de este tipo de forma "unilateral" en el marco del estado de alarma.

Dicho esto, ha insistido en que es precisa "una clarificación" de la postura del Gobierno central sobre este asunto, y se ha reafirmado en que los niños deben poder salir "de la mano de un adulto" a la calle, siempre que esos recorridos se produzcan "de forma restrictiva y tutelada".

Feijóo ha señalado que él y otros presidentes autonómicos ya han planteado "de forma clara" que, bajo su punto de vista, ha llegado el momento "de que esto se pueda hacer". "Nuestra propuesta sigue en pie, nos parece que tiene más aspectos positivos que negativos", ha dicho.

No en vano, ha advertido de los riesgos de "impacto psicológico y anímico" que supone para los menores un mes de confinamiento y "con la previsión mínima de otros 15 días", sobre todo cuando hay niños que residen en viviendas pequeñas y con escasa luz. "Los niños pequeños necesitan algún contacto con el aire libre", ha defendido.

Posteriormente, ha precisado que no se trata de su "opinión", sino de lo que aconsejan los expertos, y se ha reafirmado en que la situación epidemiológica gallega permite que "los niños puedan salir acompañados sin ir a parques, jugar o interactuar con otros niños". "Y creo que el Gobierno acertaría si fija un protocolo para la salida controlada de los niños", ha zanjado.