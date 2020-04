El 80% de la construcción de obra pública regresa con "normalidad" pese a algún fallo de suministro

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Federación de Empresas de la Comunitat Valenciana Contratistas de Obras de la Administración (Fecoval), quienes han resaltado la puesta en marcha de la mayoría de este tipo de obras, a excepción de "pequeñas obras en algunos pueblos".

Desde Fecoval han querido poner de relieve que el retorno a la actividad se está produciendo sin incidencias, más allá de "pequeñas disfunciones anecdóticas".

En el caso de los suministros, la Federación ha hecho notar que tras dos semanas de paralización total, es lógico que falte algún material puntual de manera inmediata, puesto que las empresas proveedoras también han estado cerradas. No obstante, confían en que "en pocos días" el servicio se habrá normalizado, y califican la carencia de algunos productos de "anecdótica".

Respecto al transporte de empleados, Fecoval admite que las restricciones en la movilidad están provocando "complicaciones" en el traslado de trabajadores hacia las obras, ya que donde antes iban nueve personas en un microbus ahora pueden ir tres.

También hay casos de operarios de un mismo pueblo que compartían vehículo para acercarse a la obra y que ahora no pueden ir juntos, o trabajadores que no tienen impresora en casa y que no han podido llevar el certificado de la empresa para justificar su desplazamiento cuando les han parado las fuerzas de seguridad.

Finalmente, en cuanto a los Equipos de Protección Individual (EPI), Fecoval ha apuntado que aunque no todos los trabajadores disponen de mascarilla, este tipo de obras no requiere confinamiento en espacios cerrados ni cercanía entre los trabajadores, por lo que no existe un problema "especialmente grave" en la construcción de obra pública.

Los guantes de látex tampoco es algo que se use mucho en la construcción, dado que los obreros suelen utilizar otros reforzados con cuero y otro tipo de materiales más duros. En todo caso, existen protocolos de seguridad para minimizar riesgos, han apuntado.

También desde la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) han valorado el reinicio de cerca del 80% de la actividad esta semana "sin incidencias relevantes".

Para Seopan es "prioritario" cumplir con las recomendaciones y directrices de la Autoridad Sanitaria recogidas en la 'Guía de actuación en materia preventiva por causa del Covid-19 en las obras de construcción'.

Además de contener medidas preventivas básicas de higiene respiratoria, de manos y de limpieza de los lugares de trabajo, recoge también otras medidas y protocolos específicos de protección individual para personas con síntomas y para la ejecución de las propias obras en las fases de entrada, romanización y reuniones, pausas, descansos y salida.