Coronavirus.- La AUGC pide que se hagan test a guardias civiles de la provincia

Así, a través de un comunicado, desde la AUGC han criticado que "no solo existen miembros con síntomas que están en cuarentena a la espera del test, sino personal que no sabe si está afectado y que actualmente continúan prestando servicio en primera línea realizando controles a diario".

"Tenemos casos en los que, tras haber prestado servicio de ocho horas continuas, junto a un positivo en coronavirus dentro de un habitáculo cerrado, como es un turismo, y a pesar de ello no se han realizado pruebas", han lamentado desde el colectivo, apuntando que los miembros del cuerpo "se quejan de la incertidumbre que esto produce" y consideran "que la situación de abandono es insoportable".

Al respecto, han manifestado que les consta "que por parte de la Comandancia de Málaga se han solicitado test, pero estos no llegan". "Las unidades del cuerpo ya escasas en nuestra provincia antes de la crisis del coronavirus se ven más mermadas por el personal que pasa a estar en cuarentena y que ante la falta de test no pueden reincorporarse", han apuntado.

Han recordado que la pasada semana tuvieron que despedir a un compañero y asociado "que lucho hasta el último momento por su vida y que al igual que muchos de nosotros trabajaba sin las medidas de protección adecuadas", señalando que esta situación "ha llevado incluso a esta asociación a solicitar mascarillas directamente a la ciudadanía que se ha volcado con sus guardias civiles".

En este sentido, han destacado que han recibido "numerosas donaciones de mascarillas que han sido inmediatamente repartidas entre los guardias de la provincia, principalmente entre el personal que presta servicio de cara al ciudadano", por lo que han querido "dar las gracias a Málaga por la pronta respuesta que ha tenido con los miembros del cuerpo en la campaña de recogida de material".

Así, han insistido en pedir a las autoridades "que se inicien de inmediato los test entre los guardias civiles de la provincia para poder aislar los focos de infección cuanto antes", apuntando que les sorprende que "Sanidad diga que esta bajando la estadística de contagios, cuando no podía ser de otra forma, si no se hacen test, no pueden haber nuevos contagiados".