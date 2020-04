L'avaluació final del curs serà global i "adaptada a les circumstàncies de la formació a distància"

L'avaluació final de l'alumnat, marcada pel tancament dels centres educatius a causa de la pandèmia de la Covid-19, serà "global, no perjudicarà l'alumnat i adaptada a les circumstàncies de formació a distància".

Així s'ha destacat des de la Generalitat Valenciana després de la celebració aquest dimecres de la Conferència Sectorial d'Educació, en la qual han participat telemàticament el conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, juntament amb el secretari autonòmic d'Educació i FP, Miguel Soler.

En la sessió, que ha reunit la ministra d'Educació i FP, Isabel Celaá, amb els responsables autonòmics d'educació per a abordar el desenvolupament i l'avaluació del curs, s'ha acordat que es farà "una avaluació global que no perjudique l'alumnat", informa la Conselleria.

En aquest sentit, l'administració educativa valenciana avança que desenvoluparà instruccions a partir d'una normativa estatal específica que elaborarà el Ministeri per a l'avaluació final de l'actual curs escolar.

Així mateix, en la Sectorial s'ha corroborat que l'actual curs escolar finalitzarà segons està establit en el calendari per a cada etapa educativa, siga amb formació a distància o amb classes presencials, segons determinen les autoritats sanitàries a cada moment.

Marzà: "Veiem reflectides les nostres propostes"

Sobre aquest tema, el conseller Vicent Marzà ha declarat: "Hem arribat a uns acords en els quals veiem reflectides les propostes que nosaltres ja hem estat duent a terme en el nostre territori i que hem estat treballant amb la nostra comunitat educativa".

"Fruit d'aquesta reunió s'ha constatat que hem adaptat l'activitat lectiva a les circumstàncies de formació a distància amb el pla 'Mulan', que el curs ha de continuar reforçant sobretot els continguts ja apresos i que es farà una avaluació final adaptada completament a les circumstàncies. Cal cuidar al màxim al nostre alumnat i al nostre professorat, que ningú es quede arrere, i donar suport a les famílies valencianes", ha asseverat.

En la reunió s'ha consensuat que l'objectiu prioritari és que l'alumnat no perda el curs, per açò "l'avaluació dels aprenentatges desenvolupats a partir de la suspensió de les classes presencials serà contínua". "Amb açò valorarem els avanços realitzats i els retards que s'hagen pogut produir per a planificar i programar mesures de reforç per al pròxim curs", ha afegit, per la seua banda, el secretari autonòmic, Miguel Soler.

En aquesta línia, l'avaluació final considerarà en conjunt les avaluacions de tot el curs escolar i es fixarà especialment en el grau de desenvolupament dels aprenentatges i de les competències imprescindibles adquirides durant tots els mesos escolars.

La repetició, mesura "excepcional"

És per açò que la promoció de curs per part de l'alumnat serà la norma general en totes les etapes educatives i la repetició serà una mesura excepcional que haurà d'estar argumentada i acompanyada d'un pla precís de recuperació.

Els responsables d'Educació de la Generalitat transmetran als diferents agents de la comunitat educativa valenciana tots els acords i les concrecions preses respecte a l'adaptació curricular de continguts fins a finalitzar el curs, l'avaluació contínua global, la promoció de curs de l'alumnat i la normativa que es desenvoluparà al respecte.

Finalment, el conseller Vicent Marzà i el secretari autonòmic Miguel Soler han agraït "l'excepcional tasca que està realitzant el professorat valencià i la seua capacitat per a adaptar-se a aquestes circumstàncies, on per damunt de tot està el fet d'acompanyar tot l'alumnat valencià per igual en el seu procés d'aprenentatge".