Coronavirus.- Barceló descarta els test massius a asimptomàtics ni un estudi de seroprevalença autonòmic

Barceló, en la roda de premsa diària per a informar de l'evolució de la pandèmia, ha explicat que les proves es realitzen seguint els protocols establits a partir dels criteris clínics que marquen els epidemiòlegs i microbiòlegs, que assenyalen que els test a persones asimptomàtiques "no són fiables" perquè podrien donar positiu passats uns dies. Per açò, mentre no es canvien aquests protocols no hi haurà test massius.

En qualsevol cas, ha destacat que gràcies a l'ordre del Ministeri de Sanitat publicada ahir en el BOE perquè centres, servicis i establiments sanitaris de diagnòstic clínic de titularitat privada reforcen els circuits de diagnòstic públics el percentatge de proves PCR, que ara rondes les 1.700 diàries, augmentarà encara que no es pot quantificar encara perquè dependrà de quants laboratoris se sumeixen. "Necessitem tots els recursos", ha recalcat.

ACREDITACIÓ DE LABORATORIS

L'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) ja ha validat a la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) per a realitzar aquestes proves i la Conselleria està estudiant quins altres centres compten amb aquesta acreditació, que es concedeix una vegada han comprovat que compleixen amb els requisits de bioseguretat i disposen del personal i els procediments adequats per a poder realitzar aquestes proves.

De la mateixa manera, ha assenyalat que la Conselleria tampoc es planteja realitzar un estudi autonòmic de seroprevalença del coronavirus per a conéixer què personal sanitari, sociosanitari i essencial ja ha passat la malaltia.

Així, de moment solament es farà l'estudi del Ministeri que dins dels 60.000 proves nacionals, 5.100 seran a la Comunitat Valenciana: 1.800 a Alacant, 1.000 a Castelló i 1.300 a València.