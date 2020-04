Coronavirus.- Els cartells contra sanitaris podrien ser injúries o delictes contra la integritat moral però no odi

Així ho ha manifestat en declaracions a Europa Press la fiscal Susana Gisbert, coordinadora de la secció de Tutela Penal de la Igualtat i contra la Discriminació a València, qui ha indicat que actualment no s'està tramitant des del seu departament cap diligència per aquest tipus de missatges "gens morals", ha dit.

La fiscal, que assenyala que aquesta consideració és compartida per companys de la seua especialitat en el conjunt del país, ha explicat que aquests missatges són, sens dubte, una conducta "reprotxable", "mesquina i covarda", que en alguns casos podria emmarcar-se en injúries -si hi haguera insults- o en delictes contra la integritat moral, però ha aclarit que no tenen cabuda en els denominats delictes d'odi.

Sobre aquest tema, ha recordat que per a ser considerat delicte d'odi, segons la legislació, s'ha de tractar d'una acció que humilie o menyspree o bé, si és una expressió, dirigir-se a un col·lectiu vulnerable o incitar a la discriminació o a l'odi. Requisits que en els cartells que els afectats estan fent públics a través de xarxes socials i mitjans de comunicació, no es donarien.

"Eixos missatges mostren una mesquinesa tremenda, però no hi ha un col·lectiu vulnerable ni una acció de discriminació cap a cap grup col·lectiu. Tampoc s'incita a l'odi", ha aclarit.

La fiscal també ha advertit de missatges en xarxes socials contra el Govern, estrangers o ciutadans xinesos com a conseqüència de l'expansió de la Covid-19 però, de moment, ha descartat que igualment puguen considerar-se un delicte d'odi.

"Tot això no són delictes d'odi, són insults a funcionaris públics en l'exercici del seu càrrec, o injúries. Són expressions que destil·len odi però no poden emmarcar-se en la tipificació de delicte d'odi. No tenen eixa gravetat", ha exposat.