Jubilados y mir sin plaza, en primera línea contra la COVID-19: "Ayudar va en nuestro ADN. Es una obligación moral"

Paula Celis se derrumbó el día que el coronavirus acabó con la vida de su primera paciente. Llevaba apenas una semana como médica voluntaria en un centro sociosanitario de Santander y había permanecido en contacto diario con ella cuando la COVID-19 provocó que se apagara para siempre. No obstante, la crudeza de la enfermedad no ha mermado el ánimo de esta joven cántabra que continúa luchando desde hace casi un mes contra la pandemia.

Tras presentarse al examen mir el pasado 25 de enero y ante el avance de la epidemia, Paula no dudó en inscribirse en la bolsa del Colegio de Médicos de Cantabria para contribuir en la lucha contra la enfermedad. "Verlo desde casa era frustrante, tenía tiempo y ganas", afirma sobre su decisión. Como ella, otros residentes sin plaza y sanitarios jubilados han sido reclamados para combatir en primera línea el coronavirus.

Durante estas semanas, las emociones no han dado tregua a Paula. "Es desolador ver cómo los familiares no pueden despedirse de un ser querido o, si lo hacen, es a distancia y vestidos de astronautas", lamenta, al tiempo que incide en la rapidez con la que el virus actúa sobre determinados perfiles de paciente. Ella misma ha preferido abandonar su domicilio, donde reside con sus padres, y vivir sola, después de pasar un par de días de cuarentena ante la sospecha de un posible contagio.

"Es desolador ver que no pueden decir adiós a un ser querido y, si lo hacen, es a distancia y vestidos de astronautas"

"Me da miedo tener un pequeño descuido y saber que de ahí puede salir un contagio", confiesa Paula, que está en contacto constante con pacientes con COVID-19 o con alta sospecha de padecerlo. Sin embargo, se queda con lo positivo: el trabajo en equipo y el ambiente en el centro. "Nunca había visto algo así. Desde las limpiadoras y auxiliares hasta las enfermeras y los médicos... Todos están aportando al máximo", recalca.

José Ignacio Sánchez-Miret, médico retirado

Del mismo modo que Paula se presentó voluntaria para ayudar, también lo hizo José Ignacio Sánchez-Miret, doctor jubilado desde febrero del año pasado y excoordinador autonómico de trasplantes de Aragón. Cuando vio el avance de la pandemia y sus estragos, no vaciló un momento: "Creo que es algo que va dentro del ADN de todos los médicos, poder atender a quien lo necesita con tus habilidades y capacidades. Era una obligación moral".

"Creo que es algo que va dentro del ADN de todos los médicos, poder atender a quien lo necesita"

Después de toda una vida ligado a los cuidados intensivos, a sus 69 años no dudó en ofrecerse para luchar contra la COVID-19 precisamente en las UCIs. Sin embargo, fue destinado a un servicio de atención sanitaria telefónica para responder las llamadas de ciudadanos que creen haberse contagiado de coronavirus. Allí, junto a otros doctores, enfermeros y estudiantes de sexto de Medicina, ha asistido a quienes solicitaban su ayuda.

José Ignacio Sänchez-Miret, médico jubilado, trabajando de voluntario. CEDIDA

Durante estos días ha atendido todo tipo de llamadas, desde personas presas de la “soledad” y el “miedo” hasta cuadros infecciosos respiratorios y, efectivamente, pacientes de COVID-19. A todos ellos ha intentado prestarles el mejor servicio, tranquilizarlos y proporcionales la solución que necesitaban. “Lo más importante es la autenticidad, la claridad, no hablar en mediqués”, explica este facultativo, al que su experiencia y sus conocimientos han ayudado a identificar el problema en cada caso y atajarlo de la mejor manera.

Su labor ha terminado este miércoles: el volumen de llamadas ha disminuido y, a partir de ahora, asumirán este trabajo los médicos de la Dirección General de Atención al Usuario del Salud Informa, del Gobierno de Aragón. No obstante, si hubiera un repunte y fuera necesario, este médico todavía activo en la docencia no dudaría en volver.

María, enfermera jubilada en Madrid

"Te van a llamar, vas a decir que sí y vamos a estar muy preocupados". Fue lo que le contestó su familia a María, enfermera jubilada que prefiere no dar su nombre real, cuando los informó de que se iba a ofrecer voluntaria para luchar contra la pandemia de coronavirus. A los pocos días, efectivamente, el mismo hospital donde había ejercido durante décadas le pidió que se reincorporara.

Desde el 25 de marzo, ha vuelto a la que ha sido "su casa" durante décadas: la unidad de críticos de uno de los tres mayores hospitales públicos de Madrid. Los pacientes de los que ocupa no padecen COVID-19, explica, aunque en ocasiones acaban contagiándose. Sin embargo, la proximidad de la enfermedad no la amedrentó a la hora de ayudar: "No podía quedarme en casa mientras escuchaba en la tele que necesitaban enfermeras".

"No podía quedarme en casa mientras escuchaba en la tele que necesitaban enfermeras"

Tras más de 40 años de experiencia y después de haber atendido pacientes de otras tragedias, como el 11-M, María no puede evitar emocionarse cuando piensa en la gente que "está muriendo sola" y en las familias que "ni siquiera pueden ver el cadáver" de un ser querido. "Dicen que vamos mejor cuando la cifra de fallecidos es de 500 o 600 al día", lamenta compungida, pues entiende que la evolución es positiva, pero sigue siendo una cantidad muy superior a la "asumible". "Son personas", agrega.

María reconoce que "ver lo que hay dentro" merma los ánimos y que estas semanas "la crispación, la sensación de agobio, de que no llegas," han sido omnipresentes en el hospital. Sin embargo, confía en que "se están haciendo las cosas bien" y considera que, en estos momentos, la presión asistencial en UCI y en urgencias va disminuyendo poco a poco. "Ya veo el ambiente más relajado en general, todo va volviendo a la normalidad", apunta.

El servicio de atención telefónica sanitaria donde trabajaba José Ignacio Sánchez-Miret. CEDIDA

Residentes en hospitales medicalizados

Marcos, Mateo y Juan son, como Paula, graduados en Medicina que se presentaron al examen mir en enero y trabajan desde mitad de marzo en un hotel medicalizado de Madrid. Estos tres facultativos -cuyos nombres no son reales, pues prefieren permanecer en el anonimato- hacen turnos de 12 horas para atender a pacientes que presentan síntomas leves, pero deben permanecer ingresados por diversos motivos.

La mayoría de estos enfermos, explica Marcos, "evolucionan favorablemente", lo que les ha permitido ver una cara más amable de la enfermedad. Eso no implica que no trabajen sin descanso. "Se hace mucho esfuerzo por parte de todos. Los pacientes son muy agradecidos y siempre tienen una sonrisa", añade.

"Desde un punto de vista profesional es muy gratificante y, en cuanto a humanidad, es brutal. Hay veces que la situación lleva un poco al llanto, porque ves pacientes que estaban en la UCI y mejoran poco a poco, ves el reencuentro con sus familias. Eso llena a cualquiera", relata Juan, algo en lo que coinciden los tres.