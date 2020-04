Coronavirus.- Barceló insisteix: "Sí que hi ha material de protecció"

Baceló, en la roda de premsa diària per a informar de l'evolució de la pandèmia, ha explicat sobre aquest tema que després de l'arribada dels avions de la Xina amb el material encarregat per la Generalitat, més l'aportat pel Govern Central, ara sí que hi ha material de protecció, encara que ha admès que bates són el material del que menor quantitat es disposa. Però en general, ha recalcat: "No ens consta que hi haja falta".