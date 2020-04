Compromís y PSPV piden expulsar a un edil del PP que deseó a jóvenes de Arran "el camino de Guillem Agulló"

Compromís y PSPV ha pedido este miércoles la expulsión del portavoz municipal del PP de Càlig (Castellón), Óscar Robles Collell, tras realizar un comentario en el muro de Facebook de Arran el Sénia, en el que deseó a los jóvenes de esta organización que "con un poquito de suerte seguirán el camino de Guillem Agulló". El concejal 'popular', en su cuenta de la misma red social, ha lamentado que se le haya podido "malinterpretar", y ha apuntado que no desea la muerte de ninguna persona.

Así, el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha exigido al Partido Popular que expulse "de manera fulminante" al portavoz de su partido en Càlig (Castelló), "que ha deseado literalmente el asesinato del jóvenes de Arran".

Al respecto, ha indicado que Oscar Robles Collell "suele ultrapasar todas las líneas rojas de respeto a sus adversarios políticos, pero ayer directamente deseó a los Joves de Arran del Sénia, que 'con un poquito suerte seguirán el camino de Guillem Agulló'".

Compromís ha recordado que precisamente Guillem Agulló ha sido rememorado estos días "por ser el día 11 de abril el 27º cumpleaños de su asesinato por una cuchillada de un grupo nazi". Para Mulet, este tipo de afirmaciones "despiadadas" demuestran "la bajeza moral del personaje, pero desearle a cualquier adversario político el asesinato no puede tolerarse de ninguna manera". "Estas afirmaciones, que seguramente pueden ser tipificadas como un delito de odio con todas las letras, han de tener sus consecuencias", ha añadido.

Para Mulet, el cese de este "personaje" por parte del PP tiene que ser "inmediato". "En el debate político -ha dicho- por muy contrapuestas que estén las posturas políticas, todo es aceptable, pero desearle la muerte y asesinato a nadie, es directamente delictivo". "Si el PP no lo expulsa inmediatamente, demuestra que comparte este tipo de comportamientos y los ampara, y se hacen, necesariamente, cómplices".

"INTOLERABLE"

Por su parte, la secretaria socialista de la agrupación local de Càlig y concejal, Ruth Sanz, ha calificado de "intolerable" los últimos comentarios realizado por Oscar Robles Collell, "en los que amenaza a los jóvenes de la organización Arran el Sénia en seguir el camino de Guillem Agulló", y ha recordado que Guillem Agulló fue asesinado el 11 de abril de 1993 en Montanejos.

Sanz ha pedido al presidente del PPCS, Miguel Barrachina, que "tome medidas al respecto "porque si no lo hacen y lo toleran, están siendo cómplices", y ha instado a la expulsión del portavoz del Partido Popular.

La secretaria de la agrupación local de Càlig ha subrayado que "ya hace mucho tiempo que el señor Robles está haciendo afirmaciones de ese talante, incluso a concejales del equipo de gobierno, y por lo cual, este partido no es la primera vez que se dirige al Partido Popular para que le llame la atención y tome alguna medida al respecto".

"No entendemos cómo esta persona no ha sido expulsada del Partido Popular hace tiempo, y más aún con las afirmaciones que acaba de hacer", ha añadido. Por ello, Sanz ha exigido al PP una actuación "inmediata y resolutiva" al respecto. "No podemos permitir que el buen nombre de nuestro pueblo se vea ensuciado por las viles palabras de esta persona", ha apuntado Sanz.

Los socialistas ya han pasado a los servicios jurídicos la documentación relativa a las actitudes de esta persona para iniciar las acciones jurídicas y judiciales que pudieran dar lugar.

EL PP NO COMPARTE LOS COMENTARIOS

El Partido Popular de la provincia de Castellón ha asegurado a Europa Press no compartir comentarios como los que ha realizado su concejal de Càlig.

Por su parte, el edil ha indicado en Facebook que, sin excusarse "cobardemente" en un "calentón", lamenta que se le haya podido "malinterpretar", pues no desea la muerte de ninguna persona. No obstante, Óscar Robles señala: "cuando te encuentras a organizaciones como la de Arran, denigrando el trabajo de miles de compañeros militares que llevan semanas sin ver a sus familias por protegernos a todos, resulta complicado morderse la lengua".

Además añade: "Gente que se ríe de víctimas del terrorismo, gente que se alegra de la muerte de compañeros en acto de servicio, gente que deshonra a las fuerzas armadas día sí y día también...esa gente...lecciones de moral...NINGUNA".