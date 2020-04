Un turoperador español en la Riviera Maya: "El 90% de la población no tienen ni trabajo ni tampoco finiquito o paro"

El Caribe Mexicano se encuentra sin turistas en una de las épocas de mayor ocupación del año. La crisis sanitaria del coronavirus ha asestado un duro golpe a la principal economía de esta zona de México, la turística, justo cuando las reservas iban a acumularse por las vacaciones de Semana Santa y la llegada del buen tiempo.

La de la Riviera Maya es una industria altamente dependiente del turista extranjero, sobre todo del llegado de Estados Unidos, Canadá y Europa, además del resto de Sudamérica. Con la expansión de la pandemia del coronavirus, primero en Italia y luego en España y el resto de naciones del viejo continente, llegaron las cancelaciones de reservas y luego las de vuelos tras decretarse numerosos cierres de fronteras. Días más tarde, el virus atacaba a los Estados Unidos, mercado emisor estrella de turistas a la Riviera Maya.

Si la situación del sector turístico es muy preocupante en España, una potencia mundial en esta industria, con restaurantes y hoteles cerrados a cal y canto ante la ausencia de clientes por la epidemia, aún lo es más en esta zona de México, todavía más dependiente económicamente de estas divisas y donde ahora mismo "el 90% de la población está sin trabajo de un día para otro".

Lo narra a 20minutos.es Francesc Paredes, de 37 años, un barcelonés que trabaja de turoperador en Playa del Carmen, y que ante el empeoramiento de la situación allí ha decidido volver a casa tras cancelarle dos vuelos y poder coger el último que salía con Aeromexico con destino a Madrid el pasado jueves.

El Jueves Santo, uno de los días grandes de la temporada turística en esta costa, dejó tras de sí lo que define como un "panorama desolador" a nivel social y económico. "El 80% de los hoteles y de grandes cadenas hoteleras han cerrado y el 90% de la población de la Riviera Maya no tienen trabajo y las previsiones no son nada buenas a corto plazo", comenta Francesc.

La cancelación masiva de reservas y viajes en un mercado que tiene 107.000 plazas hoteleras preocupa seriamente al sector empresarial. El Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCERM) ha pedido a las autoridades crear mecanismos compensatorios que no acaben de hundir este multimillonario negocio.

Falta de garantías sociales

A pesar de que la cifra oficial de fallecidos allí no es tan elevada como en otras zonas del continente americano o de Europa, el gran problema es la falta de garantías. ¿De qué tipo?, le preguntamos. "Pues a nivel de empleo, no hay paro y a la mayoría de trabajadores les dijeron que no volvieran al trabajo de un día para otro y sin finiquito", dice. También a escala sanitaria, una infraestructura que "ya no da al abasto en una situación normal¨, explica. "El principal hospital de Playa del Carmen tiene solo 20 respiradores para una población de más de 200.000 personas", comenta.

"El principal hospital de Playa del Carmen tiene solo 20 respiradores para una población de más de 200.000 personas"

El miedo al contagio también se ha apoderado, poco a poco, de la gente, aunque las autoridades no sancionan a los numerosos habitantes que no respetan el confinamiento: "Para ir a Cancún has de pasar dos filtros policiales y en Yucatán los pueblos se han aislado y atrincherado", añade.

Francesc no ha tenido más remedio que volver a España tras ver seriamente mermadas las reservas de su empresa de rutas turísticas. El flujo de viajeros europeos con el que suele trabajar mayoritariamente comenzó a resentirse a finales de febrero y marzo fue "desastroso", asegura. "Teníamos buenas reservas de cara a abril pero de repente empezó la cascada de cancelaciones". relata.

"Ha sido un palo económico pero queremos ser optimistas y pensar que la gente tendrá muchas ganas de viajar cuando la situación se normalice"

El pasado 20 de marzo cerraba el complejo de ruinas mayas de Chichen Itzá, algo inédito: "No se había cerrado nunca", remarca. Él ha tenido que hacer frente a devoluciones y pago de alquileres a pesar de la merma de ingresos pero se muestra optimista con la recuperación del esplendor turístico de la Riviera Maya.

Tiene pensado, no obstante, regresar en junio. "Ha sido un palo económico pero queremos ser optimistas y pensar que la gente tendrá muchas ganas de viajar cuando la situación se normalice. Esa es nuestra esperanza". La vuelta del viajero podría materializarse en otoño, época de lluvias en la zona, y estabilizarse en la campaña de Navidad, la mejor tradicionalmente junto a la veraniega.

"Al regresar a España me encontré con un país fantasma"

¿Y con qué España se topó el pasado jueves? "Con un país fantasma. En México no lo vi tan así porque seguía habiendo mucha gente por la calle, como si el coronavirus no fuese con ellos, sobre todo en los barrios. En los parques, la gente se seguía reuniendo sin mascarilla", recuerda.

Cree que en España costará recuperar los niveles de turismo previos a la crisis sanitaria pero que se conseguirá en parte gracias al turismo de proximidad. No será igual en México, donde lleva ocho años, seis con su propia empresa (Vive Mayan Tours), debido a "la inseguridad y a las menores garantías sanitarias".

Francesc pasa ahora esta crisis en casa y rememora una de las últimas imágenes de los paisajes naturales mexicanos que muestra a sus clientes, la de los delfines recuperando el espacio marítimo que un día les arrebató el hombre, el turista, en Playa del Carmen.