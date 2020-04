Coronavirus.- Cultura destina prop d'un milió d'euros a la compra de llibres i obres d'art

La secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit, ha concretat que "les dos accions sumen 972.000 euros", al mateix temps que ha reafirmat el compromís de la Conselleria per a "reactivar els sectors culturals valencians, en aquest cas el sector del llibre, i l'impuls de les galeries d'obres d'art valencianes, perquè és fonamental situar la cultura en el focus d'accions concretes per a remuntar les indústries culturals i creatives valencianes".

Pel que fa al llibre, des de la Direcció general de Cultura i Patrimoni es durà a terme l'adquisició d'exemplars per valor de 472.000 euros, la qual cosa té com a objectiu aconseguir "una repercussió directa en les llibreries de proximitat, els distribuïdors i les editorials valencianes".

S'adquiriran 278 lots de llibres de totes les llibreries del territori valencià i es distribuiran de la següent manera: "213 a les biblioteques municipals que formen part de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana; 56 per als centres de l'Institut Cervantes per tot el món, que disposen de departament de biblioteca, i 6 per a les universitats on hi haja estudis de la nostra llengua en els quals participa l'Institut Ramon Llull".

Per a dur a terme aquesta mesura, s'ha establit una coordinació amb el Gremi de Llibrers de València i l'Associació d'Editors del País Valencià, que transmetran les instruccions i la logística d'aquesta operació de compra per part de Cultura de la Generalitat.

La mesura "no solament repercuteix en les llibreries i editorials vinculades a les dos associacions, sinó en tot el teixit industrial del llibre del territori valencià", destaquen els seus impulsors.

Per a la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, "cal emprendre una mesura d'aquestes característiques per part de la Generalitat que tinga també una repercussió directa en la ciutadania, pel fet que augmentem els fons de les biblioteques públiques valencianes".

"Des de la Direcció general de Cultura i Patrimoni tractem de pal·liar els efectes que l'emergència sanitària tindrà en la cultura des del punt de vista econòmic. En el sector del llibre, la situació és especialment preocupant, ja que la majoria de llibreries i editorials són microempreses que ja tenien serioses dificultats a causa de la globalització i digitalització dels mercats", ha afegit.

Així mateix, s'ha consignat un pressupost de 500.000 euros per a dur a terme el Pla incentiu del patrimoni artístic valencià, consistent en l'adquisició, en galeries d'art valencianes, d'obres de creadors i creadores nascuts o residents a la Comunitat Valenciana.

"MAJOR FONS ARTÍSTIC PER ALS VALENCIANS"

"Amb l'augment pressupostari del Pla d'adquisicions d'obres d'art per a l'exercici d'enguany -ha fet notar Amoraga- assegurem que es beneficien tant galeristes com artistes, però també la mateixa ciutadania valenciana, pel fet que disposarem d'un major fons artístic que formarà part del poble valencià".

Per a l'adquisició d'obres d'art es comptarà amb la col·laboració de l'Associació de Galeries d'Art Contemporani de la Comunitat Valenciana, que aglutina les principals galeries de València, Castelló i Alacant.

La compra de les obres d'art s'articula a través del Consorci de Museus, perquè les obres seleccionades passen a formar part de la Col·lecció d'Art Contemporani de la Generalitat engegada fa tres anys.