Josep Roca tiene un mensaje para la juventud: "Bebe vino, piensa en verde"

El consumo de vino en España ha bajado mucho en los últimos 50 años. Antes, cuando este país aún era en blanco y negro, la botella de vino no faltaba en ninguna mesa a la hora de comer (otra cosa era la calidad de su contenido).

Hoy no es así. Aunque el consumo estimado de vino en España ha aumentado un 7,2% en tasa interanual (dato hasta septiembre de 2019), los 11 millones de hectolitros que cuenta el Observatorio Español del Mercado del Vino siguen siendo pocos en comparación, por ejemplo, con el consumo de cerveza.

"No tiene por qué ser tan complicado beber vino, no hace falta tener toda la información"

Los españoles bebemos menos pero mejor vino. Pero al vino se llega tarde o no se llega. Es decir, que uno de los problemas es que la juventud no bebe vino... como no sea para mezclarlo. Es lo que Josep Roca, sumiller del tres estrellas Michelin El Celler de Can Roca, llama tragar alcohol.

En una entrevista con EFE, Roca manda un mensaje para la juventud: "Bebe vino, piensa en verde". En su opinión, "la gente joven cuando traga alcohol normalmente lo hace mezclado con alguna bebida carbonatada que no tiene vida. La gracia del vino es que tiene vida, que es un producto que es reflejo del diálogo entre naturaleza y ser humano, y que posee un fondo cultural de transmisión de valores".

El sumiller de El Celler de Can Roca les dice a los jóvenes "que el vino es una bebida natural que evoluciona con el tiempo, pero que al mismo tiempo te apega a una tierra, y que detrás hay una idea de sensibilidad hacia la conciencia ecológica". Recuerda que España tiene el viñedo ecológico más grande del mundo: "Bebiendo vino apuestas por la sostenibilidad y por la biodiversidad".

Roca intenta quitarle trascendencia al disfrute de una copa de vino: "No tiene por qué ser tan complicado beber vino, no hace falta tener toda la información". Y añade: "El vino es un trabajo con un flujo cultural imponente, pero también hay una parte dedicada a beber como puro placer, por lo que hace falta vestirlo de diversión y de vitalidad. En definitiva, el vino es hedonismo puro vestido de conciencia en verde".