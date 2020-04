Page traslada a agentes sociales la propuesta de Cs de alargar el curso hasta julio, aunque no la comparte

Así lo ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, quien en todo caso ha apuntado que el Ejecutivo no comparte esta idea, pero da traslado a la propuesta tal y como se comprometió.

"El presidente del Gobierno tiene claro el sobreesfuerzo del alumnado, que aunque se ha quedado en casa no quiere decir que no haya hecho sus deberes. Los profesores no han ido a las aulas pero han utilizado toda su capacidad e imaginación para adaptarse a esta circunstancia pensando en el alumnado", ha agregado.

Esta idea también se planteará en una segunda reunión programada este jueves con representantes de la comunidad educativa, ha detallado Fernández.