Roberto Leal: "Volveremos para acabar esta edición de 'OT' como los chicos y chicas se merecen"

El presentador Roberto Leal se pondrá pronto al frente de la nueva etapa de Pasapalabra en Antena 3. Sin embargo, no dejará de lado Operación Triunfo en La 1 si el concurso regresa, tal y como él mismo ha anunciado en sus redes sociales.

"Hoy arranco una nueva etapa en Antena 3. Un proyecto precioso como Pasapalabra y al que le vamos a poner todo el cariño y respeto del mundo", anunciaba poco después de hacerse oficial su fichaje por parte de Atresmedia.

"Gracias por la confianza y por la apuesta. Me siento muy afortunado. Vuelvo a un lugar donde fui muy feliz y en el que dejé a grandes compañeros a los que hoy me he quedado con ganas de abrazar por razones obvias", revelaba Leal, que afronta "este nuevo reto con muchas ganas de seguir aprendiendo, junto a un equipazo al que ya he tenido la suerte de conocer".

Pero la nueva oportunidad no hace que Roberto Leal, haciendo honor a su apellido, no hace que se olvide de su anterior proyecto, Operación Triunfo, que tuvo que ser interrumpido por el estado de alarma.

"Y por supuesto, gracias a RTVE. Han sido 6 años increíbles llenos de oportunidades. Siempre os estaré agradecido por todo lo que me habéis dado. Y cómo no, gracias a Gestmusic y a toda la familia de OT".

Un máster profesional y de vida, durante 3 años. Sí, cuando todo esto pase y vuelva OT2020, yo también lo haré. Volveremos para acabar esta edición como los chicos y chicas se merecen", prometía el presentador.