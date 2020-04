Coronavirus.- Sanitat adaptarà l'ús dels hospitals de campanya a l'"escenari canviant" de la pandèmia

Barceló, en la roda de premsa diària per a informar de l'evolució de la Covid-19, ha assenyalat que la Conselleria contempla "diversos escenaris" per a l'ús dels tres hospitals de campanya que s'han alçant al costat de la Fe a València i els hospitals de Generals d'Alacant i Castelló.

Un d'aquests usos seria el d'agrupar tots els casos positius de coronavirus per a permetre als hospitals reprendre la seua activitat quirúrgica i assistencial. No obstant açò, ha incidit que no hi ha cap resolució tancada.

"Més que un canvi d'estratègia és adaptar-se a la situació canviant que se'n va produint perquè contemplem diferents escenaris segons la incidència del virus siga baixa, mitjana o alta", ha explicat.

EVOLUCIÓ DESPRÉS DE LA FI DEL CONFINAMENT

En qualsevol cas, ha assenyalat que seran infraestructures "van a romandre" i seran "molt útils" perquè "encara queda molt de camí per recórrer" ja que cal esperar 15 dies a veure quina incidència tindrà la volta al treball per a alguns sectors que s'ha produït des d'aquest dimarts i també com es comporta durant el procés de desconfinament gradual.

En eixe sentit, ha apuntat que si a l'inici de la crisi l'evolució tenia "una línia ascendent que pareixia que no anava mai a parar", ara "seguim en una plana, no baixant, però la pressió assistencial és menor". Per açò, ha incidit que són "molts els factors que intervenen a l'hora de planificar".

D'altra banda, ha afirmat que no han rebut cap petició oficial de Catalunya o d'una altra comunitat autònoma per a traslladar pacients a aquests hospitals de campanya i sobre aquest tema ha recalcat que la pressió assistencial en aquests moments en menor en tota Espanya.