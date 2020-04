Coronavirus.- Un jutjat desterra de Torrevella l'home que va dir que havia arribat per a contagiar el virus

El jutge ha dictat així la prohibició de residir i d'acudir a la localitat davant la negativa de la fiscalia de sol·licitar presó provisional i malgrat que el propi instructor aprecia un risc de fugida i la "possibilitat de reiterar la conducta".

Segons la interlocutòria, facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) aquest dimecres, el jutge procedeix així a substituir la presó provisional per la prohibició de residir en el municipi.

Incideix el jutge que la gravetat dels fets és "innegable" per la situació de pandèmia i la viralitat del missatge en el qual l'home desitja "en reiterades ocasions" que els veïns de Torrevella "es foten" i que els "donen per cul", "desitjant que es produïsca un contagi massiu".

Per al titular del jutjat d'Instrucció, amb el missatge s'altera "la pau" en generar-se una "inseguretat" perquè l'home afirma que ha arribat des de Madrid, "un dels principals focus" del coronavirus, juntament amb 4.000 persones i que han "arrasat" un supermercat. I exposa que eixe missatge va generar "desenes de telefonades" a la Guàrdia Civil demanant "algun tipus d'actuació".

El jutge incideix que mostra un "absolut menyspreu" cap a la població, als malalts i els seus familiars i als morts.

UNA BROMA

Els fets es remunten al passat dijous, 9 d'abril, quan es va fer viral un missatge en el qual l'home, de 61 anys, es va vanar en xarxes socials d'haver viatjat des de Madrid per a contagiar el coronavirus als veïns d'aquesta localitat. Després de la seua detenció, va al·legar davant la Guàrdia Civil que tot era "una broma" i que està "penedit".

En el vídeo, l'home afirma que va arribar a Torrevella per a "putejar" als residents i a "contagiar" el virus. Assegura que es va acostar a un supermercat al costat de l'Estació d'Autobusos amb altres "4.000" madrilenys i que "van arrasar" les prestatgeries per a deixar sense alimentació la ciutat" i per a veure si els veïns es moren "de fam".

"Per a fotre-vos", diu en el vídeo i apunta: "Vos anem a contagiar el virus. Perquè vos donen per cul; que estem fins als collons de tots els de Torrevella, perquè vos foteu. A prendre per cul tots els de Torrevella, que vos donen per cul, que sóc de Madrid i que vos foten. A la merda".