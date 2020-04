Tamara Gorro denuncia a una enfermera que tuvo coronavirus por el trato a su abuela: ''No sabemos si lo dejó en casa''

Ahora que su marido, Ezequiel Garay, está totalmente recuperado después de dar positivo en coronavirus, Tamara Gorro encara una nueva etapa, ya junto a él después de un mes separados.

Sin embargo, no lo ha hecho con buen pie, ya que hay algo que lo ha empañado. Se trata de un desagradable supuesto incidente que la influencer ha decidido compartir con sus seguidores en las redes sociales.

"Tengo una angustia tremenda", arranca Gorro en su perfil de Instagram. La protagonista de su angustia no es otra que su abuela, de 85 años, que ha sido quien ha vivido ese incidente con la sanitaria.

"Mi abuela, como tantos abuelos, tiene que hacerse la prueba del Sintrom. Si no se la hacen y llegan a tener una descompresión, les puede pasar como a mi abuela que ha tenido dos ictus", explicó, para poner en situación a sus seguidores.

Así, detalló, "debido a la Covid-19, la mayoría de centros están yendo a casa de los abuelitos a hacerles las pruebas porque no pueden salir. Mi madre llamó al centro de salud para preguntar y la jefa de enfermaría se pone de una manera muy desagradable, le dice que la única solución es que vaya al centro de salud. Acto seguido, llamo yo y compruebo lo mismo. Me dice que ella no está para discutir estas estupideces, tal cual, y que no van a ir porque hay muchos enfermeros infectados".

"Ha entrado esta mujer de muy mala manera, se ha dirigido a ella como 'vieja'"

Sin embargo, "hoy se han presentado en casa de mi abuela y ella no tiene ni idea. Ha entrado esta mujer de muy mala manera, se ha dirigido a ella como 'vieja'. Sin mascarilla, ni guantes ni bata. Además, le ha comunicado a mi abuela que viene de una semana de baja porque estaba infectada por el coronavirus".

Y es ese el mayor temor de la youtuber. que desveló también que han denunciado vía reclamación. "No sabemos si ha dejado el virus en casa de mi abuela. Ella tiene un ataque de ansiedad brutal. Le ha hecho la prueba pero no le ha dado el resultado. Hemos puesto una reclamación y ahora estoy intentando interponer una denuncia online. Me parece vergonzoso. Si a mi abuela le pasa algo, Dios quiera que no, queda constancia. Estoy muy angustiada", terminó.