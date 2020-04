María Teresa Pérez Vázquez, nueva directora del IAC Juan Gil-Albert de Alicante

En una rueda de prensa virtual, la diputada provincial de Cultura, Julia Parra, ha dado a conocer el nombre de la nueva directora y ha destacado que será la primera mujer que ocupe el cargo.

Licenciada en Medicina y Veterinaria, Pérez Vázquez es desde 2017 vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH, cargo que ha indicado que confía en poder compatibilizar con su nuevo nombramiento al frente del IAC.

Maria Teresa Pérez Vázquez ha alegado sentirse "muy alegre y feliz" por el nombramiento al tiempo que asume la "responsabilidad" y el "reto personal". "Asumo el nombramiento con ilusión, con responsabilidad y con trabajar con una institución tan prestigiosa", ha asegurado.

Cuestionada sobre su perfil científico, ha sostenido que tiene un sentido de la Cultura "más amplio", y que ha identificado con aspectos como "la historia, las señas de identidad, la lengua, la danza, la gastronomía, la cultura del vino o el paisaje". "Normas de comportamiento", ha proseguido que, a su juicio, conforman "algo de la identidad" y que, por ello, es "más amplio y trasversal y no es privativo de ciencia o letras".

Así, ha manifestado que lo que le llevó a presentarse a la convocatoria fue pensar que "era una buena ocasión" para trasladar a la sociedad sus conocimientos y experiencia en "áreas de gestión". "Me presenté por compromiso social porque pensé que podría sumar y aportar desde una visión diferente del proyecto con la mirada de una mujer y científico".

No obstante, ha reconocido que su proyecto, redactado hace dos meses, deberá ser adaptado a las nuevas circunstancias porque ahora "no se podría implementar al 100%", y ha comentado que deberá buscarse una "fórmula" que se adapte a lo que dicten las autoridades sanitarias. Y ha incidido en la necesidad de "conocer qué hay dentro" del IAC y "qué cosas podríamos hacer de forma telemática".

Ha confiado en poder "continuar" con su vicerrectorado compatibilizando ambos cargos y ha alegado que sus predecesores siguieron "con su trabajo habitual". "Creo que no es necesario renunciar al cargo de vicerrectora", para lo que ha destacado la necesidad de contar con "el apoyo del equipo", porque "si no se cuenta con un buen equipo no se puede hacer mucho"

RETOS

En cuanto a sus retos al frente del IAC Juan Gil-Albert, Maria Teresa Pérez Vázquez ha indicado que habrá una primera etapa "transitoria", que se tendrá que estimar en función de la pandemia.

Sin embargo, ha establecido como objetivos "estratégicos" mantener "todo lo que funciona" para que "se consolide y se potencie", y después proponer cambios que "actualicen y hagan más competitiva" la institución.

En ese sentido, ha recalcado que se trata de un "instituto, de cultura y alicantino". "Tenemos que tener claro: función de difusión; cultura en el sentido más amplio que debe incluir las manifestaciones; y alicantino, que debe extenderse fuera de la ciudad y a toda la provincia".

Además, ha aseverado que "lo que más" le gusta del IAC es que se trata de un proyecto "con una gran repercusión" y como "vehículo transmisor de la cultura debe llegar a todos los niveles de población, llegar a los jóvenes y que la cultura sea una alternativa a su ocio".

Por último, se ha mostrado orgullosa de "romper un techo de crital" en el IAC Juan Gil-Albert y ha defendido que las mujeres tienen "una sensibilidad especial" y son "grandes luchadoras".

15 CANDIDATOS

El concurso para ocupar la dirección del IAC Juan Gil-Albert arrancó en enero y se presentaron 15 candidaturas, de las que tres llegaron a la selección final.

Los tres finalistas pasaron una entrevista virtual el 9 de abril, y la ganadora del concurso ha sido finalmente Maria Teresa Pérez Vázquez.

Al respecto, Parra ha afirmado que se ha buscado un "consenso" desde la "total garantía desde el punto de vista legal". Así, se ha estudiado la manera de proceder al concurso sin tener que reformar los estatutos, ha seguido Parra.

Asimismo, ha defendido, a tenor del currículum de la nueva directora, que "la cultura y la ciencia no están reñidas" y que se ha tenido en cuenta "el proyecto de gestión" que ha presentado y que "ha gustado mucho".

Finalmente, ha confirmado que el IAC Juan Gil-Albert mantendrá su presupuesto en 1,3 millones de euros.