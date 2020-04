Zaragoza.- Azcón asegura que "no habrá polémica" con el Gobierno de Aragón sobre la realización de test

Azcón ha explicado que el Ayuntamiento de Zaragoza hizo una compra de test "cuando no había para saber si había infectados" y ha aclarado que se adquirieron para comprobar si lo habían contraído las personas sin hogar que se alojaron en las cien plazas del pabellón de Tenerías, que duplica la capacidad del alberque municipal. "Antes de que entren hay que saber si tiene infección de coronavirus porque en tal caso el protocolo es diferente".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha recordado que "con el objetivo de ayudar" también se compraron test rápidos para el personal municipal que está en primera línea como los agentes de la Policía Local y del Cuerpo de Bomberos.

"He hablado con Mayte Pérez y no habrá polémica. El Ayuntamiento de Zaragoza hará lo que la DGA estime oportuno. Hemos comprado test para ayudar, pero si la DGA cree que no son necesarios y cambia la política estaremos en colaboración con ellos. No habrá ningún problema para llegar a un acuerdo con ellos", ha zanjado.